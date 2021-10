చరిత్ర సృష్టించిన ఇండియా.. ప్రశంసల వెల్లువ

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి కట్టడి కోసం దేశవ్యా‍ప్తంగా టీకా పంపిణీ ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఏడాది జనవరి 16న ప్రారంభమైన టీకా కార్యక్రమం నేటికి 100 కోట్ల డోసుల మైలు రాయికి చేరుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. చైనా తర్వాత 100 కోట్ల డోసులు అందించిన రెండో దేశంగా భారత్‌ నిలిచింది.

టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలుత ఫ్రంట్‌లైన్‌ వారియర్స్‌ అయిన వైద్య, పారిశుద్ధ్య, పోలీసు సిబ్బందికి.. ఏప్రిల్‌లో 45 ఏళ్లు పైబడిన వారికి.. మే 1 నుంచి 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికి టీకా వేయడం ప్రారంభించారు. తొలుత నెమ్మదిగా సాగినా టీకా కార్యక్రమం.. వైరస్‌ రెండో దశ విజృంభించిన తర్వాత శరవేగంగా ముందుకు సాగింది. ఈ క్రమంలో నేడు 100 కోట్ల డోసుల మార్క్‌ను దాటేసింది.



ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సహా పలు దేశాలు భారత్‌ కృషిని ప్రశంసిస్తున్నాయి. టీకా పంపిణీలో మైలు రాయిని దాటిన సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం రామ్‌ మనోహర్‌లోహియా ఆస్పత్రిని సందర్శించి.. అక్కడి సిబ్బందితో మాట్లాడారు. అనంతరం భారతదేశానికి అభినందనలు తెలుపుతూ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘‘భారతదేశం చరిత్ర లిఖించింది. ఇండియా శాస్త్ర, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, 130 కోట్ల మంది భారతీయుల సమిష్టి కృషి సాధించిన విజయాన్ని ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం. 100 కోట్ల టీకాల మైలు రాయి దాటినందుకు భారతదేశానికి అభినందనలు. మా వైద్యులు, నర్సులతో పాటు ఈ విజయం సాధించడానికి కృషి చేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు’’ అంటూ మోదీ ట్విట్‌ చేశారు.



ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయి చేరుకున్న సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి మన్సుక్‌ మాండవియా ఓ పాటను విడుదల చేశారు. ప్రముఖ గాయకుడు కైలాష్‌ ఖేర్‌ ఈ పాట పాడారు. ఈ సందర్భంగా 1,400 కిలోల బరువు, 225 అడుగుల పొడవు,150 అడుగులవెడల్పు కొలతలు కలిగిన అతిపెద్ద ఖాదీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎర్రకోటలో ప్రదర్శించనున్నారు. ఆసక్తికర అంశం ఏంటంటే మహాత్మాగాంధీ 152వ జయంతి, 75వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లేహ్‌లో ఇదే భారత పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

100 కోట్ల వ్యాక్సిన్ మైలురాయిని స్మరించుకునేందుకు స్పైస్ జెట్ ఈరోజు ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేక లైవరీని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమానికి స్పైస్ జెట్ సీఎండీ అజయ్ సింగ్, పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా హాజరవుతారు. న్యూఢిల్లీలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో కూడా వేడుకలు జరుగుతాయి.

