 దసరా సెలవులు.. ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువో తెలుసా? | State Wise School Holidays in Navaratri | Sakshi
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దసరా సెలవులు.. ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువో తెలుసా?

Oct 8 2026 1:46 PM | Updated on Oct 8 2026 1:46 PM

State Wise School Holidays in Navaratri

న్యూఢిల్లీ: దసరా పండుగ ప్రారంభం కానుండటంతో దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. దసరా, దుర్గాపూజ, విజయదశమి, లక్ష్మీపూజ తదితర పండుగల సందర్భంగా వివిధ రాష్ట్రాలలో సెలవులు ఇలా ఉన్నాయి.

ఢిల్లీ: అక్టోబర్ 20న దసరా/విజయదశమి సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. అక్టోబర్ 26న వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా కూడా సెలవు ఉంటుంది.

ఉత్తరప్రదేశ్: అక్టోబర్ 20న దసరా సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

బిహార్: అక్టోబర్ 5న జితియా వ్రతం సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. దుర్గాపూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 17 నుంచి 21 వరకు పాఠశాలలు మూసివేయనున్నారు.

పశ్చిమ బెంగాల్: అక్టోబర్ 10న మహాలయ/దేవీపక్షం సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. దుర్గాపూజ, లక్ష్మీపూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 15 నుంచి 26 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ఉంటాయి.

ఒడిశా, అసోం: దుర్గాపూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 17 నుంచి 21 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.

హర్యానా: అక్టోబర్ 20న దసరా, అక్టోబర్ 26న మహర్షి వాల్మీకి జయంతి, అక్టోబర్ 29న కర్వాచౌత్ సందర్భంగా సెలవులు ఉంటాయి.

కర్ణాటక: దసరా సెలవులు అక్టోబర్ 3 నుంచి 21 వరకు కొనసాగనున్నాయి. అక్టోబర్ 22న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి.

తెలంగాణ: అక్టోబర్ 10 నుండి అక్టోబర్ 22 వరకు

ఆంధ్రప్రదేశ్: అక్టోబర్ 12 నుండి అక్టోబర్ 21 వరకు

దేశవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 20న దసరా/విజయదశమి సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది.అలాగే నవంబర్ 8న దీపావళి/కాళీపూజ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉండనుంది. అయితే పాఠశాలల సెలవుల తేదీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, విద్యాశాఖల నిర్ణయాల ప్రకారం మారే అవకాశం ఉన్నందున విద్యార్థులు తమ పాఠశాల అధికారిక సెలవుల జాబితాను కూడా పరిశీలించడం మంచిది.

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