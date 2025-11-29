కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై నెలకొన్న వివాదం ఇంకా సద్దుమణగలేదు. వీలైనంత త్వరగా ఈ సమస్యకు ముగింపు పలకాలని హస్తం పార్టీ హైకమాండ్ భావిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్లను ఆదివారం ఢిల్లీకి రావాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వచ్చే ముందు ఇద్దరు మాట్లాడుకుని ఒక నిర్ణయానికి రావాలని అధిష్టానం సలహాయిచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.
హైకమాండ్ ఆదేశాల ప్రకారం సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్ శనివారం ఉదయం కలుసుకున్నారు. సిద్ధరామయ్య (Siddaramaiah) నివాసం కావేరిలో ఇద్దరు అల్పహార విందు చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఎక్స్లో కూడా ఇద్దరు పోస్ట్ చేసి.. ఫొటో షేర్ చేశారు. తర్వాత మీడియా సమావేశంలో ఇద్దరూ మాట్లాడారు. తమ ఎలాంటి విభేదాలు లేవని.. ప్రతిపక్షాలు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. తామిద్దరం కలిసే ఉంటాం, కలిసే పనిచేస్తామంటూ ఐక్యతా రాగం వినిపించారు. తమలో ఎలాంటి వర్గాలు లేవని, బీజేపీ-జేడీఎస్ అసత్య ప్రచారాన్ని ఇద్దరం ఉమ్మడిగా ఎదుర్కొంటామన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజలు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునేలా పనిచేస్తామని పేర్కొన్నారు. 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని ప్రతినబూనారు. ఒక నెల రోజుల నుంచి అందరిలో గందరగోళం నెలకొందని, దీనికి తెర దించేందుకే బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ జరిగిందని వివరించారు. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ సూచన మేరకు తామిద్దరం బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ (Breafast Meeting) పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు.
క్లారిటీ వచ్చిందా?
సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్ తాజా భేటీ తర్వాత కూడా ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై ప్రతిష్టంభన తొలగలేదు. ఈ ఇద్దరు నేతలు దీని గురించి ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. అధిష్టానం ఆదేశం ప్రకారం బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నామని మాత్రమే చెప్పారు. సీఎం పదవి ఎలాంటి చర్చ చేశారనేది వెల్లడించలేదు. సీఎం పదవి మార్పుపై ఇద్దరూ మాట్లాడుకుని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాతే ఢిల్లీకి రావాలని హైకమాండ్ సూచింనట్టు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో ఇద్దరు నేతలు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారా, లేదా అనేది నిర్ధారణ కాలేదు. ఎవరు ఎవరిని కన్విన్స్ చేశారనే దానిపై క్లారిటీ లేదు. ఇద్దరి మధ్య రాజీ కుదిరినట్టు మాత్రం మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. దీని ప్రకారం సీఎం సీటులో కూర్చునేందుకు వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ వరకు డీకే ఆగాల్సిందేనట. ఈలోపు మంత్రివర్గంలో డీకే వర్గానికి పెద్దపీట వేస్తారని టాక్. ఇదే నిజమైతే ప్రస్తుతానికి వివాదం సద్దుమణిగినట్టే.
తర్వాత ఏంటి?
శనివారం సాయంత్రం ఢిల్లీలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో అగ్ర నాయకత్వం భేటీ కానుంది. ఈ సమావేశంలో కర్ణాటక సమస్య పరిష్కారానికి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లో కుదిరినట్టుగా చెబుతున్న రాజీ ఫార్ములాను అధిష్టానం ముందు పెడతారా, లేదా అనేది చూడాలి. వీరిద్దరి నిర్ణయం ఎలావున్నా తమ ఆదేశాలకే కట్టుబడాలని అధిష్టానం అంటుందా? ఎందుకంటే హైకమాండ్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా కట్టుబడతామని తాజాగా సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్ పునరుద్ఘాటించారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పెద్దలు తీసుకునే నిర్ణయంపై వీరిద్దరి భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో నెలకొన్న అధికార పంచాయితీ రేపటికల్లా తేలే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు.
56 సార్లు "హైకమాండ్"
బ్రేక్ఫాస్ట్ భేటీ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్.. కనీసం 56 సార్లు "హైకమాండ్" అనే పదాన్ని ప్రస్తావించారు. దీన్ని బట్టి వారి భవితవ్యం అధిష్టానం చేతుల్లో ఉందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.