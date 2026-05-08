 వరుడి అనూహ్య మరణం, పెద్దల షాకింగ్‌ నిర్ణయం | Shock Bihar Groom passed away Wedding With His Younger Brother | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వరుడి అనూహ్య మరణం, పెద్దల షాకింగ్‌ నిర్ణయం

May 8 2026 11:54 AM | Updated on May 8 2026 12:08 PM

Shock Bihar Groom passed away Wedding With His Younger Brother

బీహార్‌లో అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన ఒకటి చోటు చేసుకుంది. బంధుమిత్రులు, పెళ్లి వేడుకలతో కళకళలాడుతున్న ఉన్నట్టుండి విషాదంగా మారిపోయింది. పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన వరుడు అనూహ్యంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో అంతా నివ్వెర పోయారు. కానీ పుట్టెడు దుంఖాన్నిగుండెల్లో దాచుకుని ఆ శుభకార్యాన్ని జరిపించారు. అదేంటి.. అదెలా అనుకుంటున్నారా? పూర్తి వివరాలు తెలియాంటే  ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఒక వైపు ప్రాణానికి ప్రాణంగా పెంచుకున్న కొడుకును కోల్పోయిన బాధ, మరోవైపు బాధ్యతగా జరిపించిన పెళ్లి.. ఈ సంఘటన చూస్తుంటే కాలం ఎంత క్రూరమైనదో కదా అనిపించకమానదు. దంపతులిద్దరూ సంతోషకరమైన వేడుకగా కలకాలం గుర్తుంచు కోవాల్సిన మధురమైన క్షణాలు కాస్తా జీవితకాల దుఃఖంగా మారిపోవడం విధి విచిత్రమే. మ్యారేజెస్‌ ఆర్‌ మేడిన్‌ హెవెన్‌ అంటే ఇదేనేమో!

నివేదికల ప్రకారం అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి జరిపించే సందడిలో ఉన్నాయి ఇరు కుటుంబాలు. ఇరు కుటుంబాల బంధువులు, సన్నిహితులతో  పెళ్లి మండపం కళకళలాడుతోంది. మరోవైపు వరుడు తన బంధుమిత్రులు, మేళతాళాలతో కలిసి పెళ్లి వేదిక వైపు ఊరేగింపుగా బయలుదేరాడు. అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సమయంలో, వరుడు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు వరుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ వార్త తెలియగానే అందరూ నిశ్చష్టులైపోయారు. సంతోషంతో నిండిపోవాల్సిన ఇరు కుటుంబాల్లోనూ, గ్రామంలోనూ తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆటపాటలతో సందడిగా ఉన్న వాతావరణం అంతా హాహాకారాలతో నిండిపోయింది. ఇక్కడే బంధవులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

ఇదీ చదవండి: ఎంపీ మహువాకు ఇండిగో విమానంలో చేదు అనుభవం

అనూహ్య నిర్ణయం
అయితే, ఈ ఘోర విషాదం జరిగిన తర్వాత ఒక అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సామాజిక ఆచారాలు, ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వరుడి కుటుంబ సభ్యులు గుండెలు దిటవు చేసుకుని  కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చనిపోయిన వరుడి స్థానంలో, అతని తమ్ముడికి ఇచ్చి వధువుకు వివాహం చేయాలని నిర్ణయించారు. అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి ఆగిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో, పెళ్లి పీటల మీద తమ్ముడిని కూర్చోబెట్టి వివాహ క్రతువును పూర్తి చేశారు. విషాద ఛాయల మధ్యే ఆ వివాహం ముగిసింది. కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూనే వధూవరులు ఈ తంతును ముగించారు.దీనికి  సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట  వైరల్‌గా మారింది. 

స్థానికుల భిన్నాభిప్రాయాలు
ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఈ నిర్ణయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. సామాజిక ఒత్తిడి, ఆచారాల దృష్ట్యా ఆ కుటుంబం తీసుకున్నది చాలా కష్టమైన నిర్ణయమని భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బలవంతంగా పెళ్లి చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీతో టాలీవుడ్ హీరో సందీప్ కిషన్.. స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో ఉన్న శ్రీ లలితా దేవి ఆలయం గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

'పతి పత్నీ ఔర్ వో దో' మూవీ ప్రమోషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : పార్క్‌ కి వచ్చే వాళ్ళు ఫలహారాలు వేయడం..(ఫొటోలు)
photo 5

రవీంద్ర భారతి : నాటకం.. యువజన రంజకం (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Protest Against Governor Over Vijay Issue 1
Video_icon

లోక్ భవన్ ముట్టడికి కాంగ్రెస్ పిలుపు.. డీఎంకే మద్దతు!
Tamil Nadu Politics Vijay TVK Party MLAs To Resign 2
Video_icon

108 మంది ఎమ్మెల్యేల సామూహిక రాజీనామా..?
Ram Charans Peddi Movie Trailer Is Ready 3
Video_icon

రామ్ చరణ్ పెద్ది ట్రైలర్ రెడీ.. మూడో లుక్ పై సస్పెన్స్..
Tension Situation At Chilkalguda Secunderabad 4
Video_icon

ప్రేమించాడని చంపేశారు..!
Bhumana Karunakar Reddy Fires On TTD Chairman BR Naidu 5
Video_icon

మా డ్రైవర్లకు వార్నింగ్ ఇస్తావా..? బి.ఆర్. నాయుడుపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఫైర్

Advertisement
 