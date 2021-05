న్యూఢిల్లీ: ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం, నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు చోట్ల మినహా బీజేపీ ఘోర పరాభవమే ఎదుర్కొంది. దక్షిణ భారతదేశంలో పాగా వేసేందుకు కాషాయ పార్టీ వేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించడం లేదు. తమిళనాడు, కేరళలో ఓటర్లు ఆ పార్టీని ఆదరించకపోగా.. అధికారమే లక్ష్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లో పోరాడిన బీజేపీకి మిశ్రమ ఫలితం దక్కింది. అధికారానికి చాలా దూరంలో బీజేపీ నిలిచిపోయింది. అయితే బీజేపీ ఓటమి చెందడానికి కారణాలను ప్రముఖ జర్నలిస్ట్‌ శేఖర్‌ గుప్తా వివరిస్తూ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. బీజేపీ ఓటమి చెందడంపై మూడు కారణాలను వివరించారు.

చదవండి: ఈ విజయం కేసీఆర్‌కు అంకితం..నోముల భగత్‌

Our #50WordEdit on NZ High Commission and oxygen pic.twitter.com/ls5UP7uVnH

— Shekhar Gupta (@ShekharGupta) May 2, 2021