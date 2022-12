ఈశాన్య రాష్ట్రమైన మణిపూర్‌లో విషాదం నెలకొంది. బుధవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దాదాపు 15 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్టు తెలుస్తోంది. అదుపుతప్పి రెండు బస్సులు బోల్తా పడటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

వివరాల ప్రకారం.. మణిపూర్‌లోని నోని జిల్లాలో ఈ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కాగా, తంబల్ను హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్‌కు చెందిన విద్యార్థులు స్టడీ టూర్‌ కోసం ఖౌపుమ్‌కు రెండు బస్సుల్లో వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో లాంగ్‌సాయి టుబంగ్‌ గ్రామ సమీపంలో అదుపుతప్పి బోల్తా పడిపోయాయి. దీంతో పెను ప్రమాదం జరిగింది. ఇక, ఈ ప్రమాదంలో 15 మంది విద్యార్థులు మృతిచెందగా.. పలువురు విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన విద్యార్థులను ఆసుపత్రికి తరలించినట్టు తెలిపారు. ఇక, ఈ ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

#Breaking | Several Students Feared Dead in Massive School Bus Accident in #Manipur's #Noney District

