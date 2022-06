నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసు విచారణలో భాగంగా కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ ఈడీ ఆఫీసుకు చేరుకున్నారు. నాలుగు రోజుల విరామం తర్వాత రాహుల్‌ మళ్లీ ఈడీ విచారణకు సోమవారం హాజరయ్యారు. కాగా, గత వారంలో వరుసగా 3 రోజులు ఈడీ అధికారులు రాహుల్‌ గాంధీని విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ 3 రోజుల్లో దాదాపు 30 గంటల పాటు విచారణ కొనసాగింది.

మరోవైపు.. రాహుల్‌ గాంధీ విషయంలో ఈడీ విచారణ, కేంద్ర తెచ్చిన అగ్నిపథ్‌కు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద కాంగ్రెస్‌ నేతల సత్యాగ్రహ దీక్ష కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా సాయంత్రం 5 గంటలకు రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ను కాంగ్రెస్‌ ప్రతినిధుల బృందం కలువనుంది.

Rahul Gandhi reaches ED office.

he avoided friday to prevent from arrest but the situational arrangements at ED office tells me that He may be arrested today pic.twitter.com/l3aGuY0v2Y

