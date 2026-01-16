 కారు ధర రూ.70వేలు.. జరిమానా తెలిస్తే షాక్..! | Police impose a heavy fine on a car in Bengaluru | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కారు ధర రూ.70వేలు.. జరిమానా తెలిస్తే షాక్..!

Jan 16 2026 4:25 PM | Updated on Jan 16 2026 4:42 PM

Police impose a heavy fine on a car in Bengaluru

సాక్షి బెంగళూరు: కర్ణాటకలో  కారుతో బీభత్సం సృష్టించిన ఒక ఆకతాయికి పోలీసులు తగిన శిక్ష వేశారు.  నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా నడిరోడ్డుపై మాడిఫై చేసిన కారుతో సినిమా స్టంట్‌లు చేస్తూ ఓ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బీభత్సం సృష్టించాడు. అనంతరం దానిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అది వైరల్‌గా మారి పోలీసుల వరకూ చేరడంతో రూ. లక్షకు పైగా జరిమానా విధించారు.

ఇటీవలే  న్యూఇయర్ వేడుకలు జరుపకోవడానికి కేరళ కన్నూరుకు  చెందిన ఓ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బెంగళూరుకు వచ్చారు. అయితే అతను 2002కు చెందిన హోండా సిటీ కారును రూ. 70 వేలకు కొనుగోలు చేశాడు. అనంతరం దానిని రూ. లక్ష ఖర్చు చేసి ఆధునాతనంగా మాఢిపై చేయించాడు. ఈ కారుతో బెంగళూరు రోడ్లపై ప్రమాద కరంగా విన్యాసాలు చేశాడు. మంటలు విదజిమ్ముతూ కారును నడిపాడు. అనంతరం వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.    

దీంతో వీటిని చూసి భయాందోళనలకు గురైన ప్రజలు వాటి వివరాలను పోలీసులకు తెలియజేశారు. దీంతో వారు ఆ కారును స్వాధీన పరుచుకొని అనంతరం దానిపై రూ. 1,11,500 భారీ జరిమానా విధించారు. ఆ యువకుడు ఆ మెుత్తాన్ని చెల్లించడంతో కారును అతనికి అప్పజెప్పినట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే ఈ విధంగానే జరిమానా విధిస్తామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 3

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)
photo 4

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader And Kasu Mahesh Reddy At Palnadu 1
Video_icon

పిన్నెల్లికు చేరుకున్న సాల్మన్ మృతదేహం
Kasu Mahesh Reddy Phone Call to YS Jagan over YSRCP Activist Salman Funeral in Pinnelli 2
Video_icon

Pinnelli: సాల్మన్ అంత్యక్రియలను అడ్డుకోవద్దంటూ పోలీసులకు హెచ్చరిక
Alternative Routes From VJA To HYD 3
Video_icon

VJA To HYD: ఈ దారిలో వస్తే మంచిది
Anantha Venkatarami Reddy Strong Warning to TDP MLA Daggupati Prasad on Corruption 4
Video_icon

Venkatarami : చంద్రబాబు అరాచకాలు.. రెచ్చిపోతున్న టీడీపీ మాఫియా
Rachamallu Siva Prasad Told a Funny Story on Chandrababu And Lokesh 5
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పై ఒక చక్కటి కథ చెప్పిన రాచమల్లు
Advertisement
 