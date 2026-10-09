 ముంబై వేదికగా ప్రపంచ హిందూ కాంగ్రెస్‌ | Mumbai to host World Hindu Congress from 18 December 2026 | Sakshi
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ముంబై వేదికగా ప్రపంచ హిందూ కాంగ్రెస్‌

Oct 9 2026 6:27 AM | Updated on Oct 9 2026 6:27 AM

Mumbai to host World Hindu Congress from 18 December 2026

డిసెంబర్‌ 18–20 తేదీల్లో జరగనున్న సభలు

ప్రారంభించనున్న ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌

ముంబై: నాలుగో ప్రపంచ హిందూ కాంగ్రెస్‌కు ముంబై నగరం ఆతిథ్యమివ్వనుంది. డిసెంబర్‌ 18, 19, 20వ తేదీల్లో జరిగే ఈ సభలు ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ ప్రారంభోపన్యాసంతో మొదలు కానున్నాయి. 

‘సమానమ్‌ వ్రతమ్‌ సహ చిత్తం(ఒకటే మాట–ఒకటే లక్ష్యం) ఇతివృత్తంతో జరిగే ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ నాయకులు, సంస్థలు పరస్పరం అనుసంధానమవ్వడానికి, చర్చలు జరపడానికి, కలిసి పనిచేయడానికి ఒక అంతర్జాతీయ వేదికగా ఉంటుందని నిర్వాహకులు వివరించారు.

 ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్‌లోని జియో వరల్డ్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌ ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక కానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 60కి పైగా దేశాలకు చెందిన హిందూమత నేతలు, ఆలోచనావేత్తలు, వివిధ హిందూ సంస్థల ప్రతినిధులు కలిసి 4 వేల మందికి పైగా ఈ మూడురోజుల సమావేశాల్లో పాలుపంచుకోనున్నారు. ధర్మం, సమాజం, విశ్వకర్త, భాష అనే అంశాలపై నాలుగు ప్రత్యేక ప్లీనరీ సమావేశాలతో సుమారు 45 సెషన్లలో 150 మందికి పైగా వక్తల ప్రసంగాలుంటాయి.   
 

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