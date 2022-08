లక్నో: ఒక జిల్లాకు కలెక్టర్‌ అధిపతి. జిల్లాలో ఆయనను మించిన పవర్‌ఫుల్‌ వ్యక్తి మరొకరు ఉండరు. అయితే, అలాంటి వ్యక్తికే ఝలక్‌ ఇచ్చింది ఓ కోతి. చుట్టూ పదుల సంఖ్యలో పోలీసులు, స్థానికులు ఉన్నప్పటికీ కలెక్టర్‌ కంటి అద్దాలను ఎత్తుకెళ్లి తానేంటో చూపించింది. ఈ సంఘటన ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, మథురాలోని బృందావన్‌ నగరంలో వెలుగు చూసింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి.

జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌ నవనీత్‌ చాహల్‌ గ్లాసెస్‌ను ఎత్తుకెళ్లిన వానరం దృశ్యాలను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు భారత అటవీ సర్వీసెస్‌(ఐఎఫ్‌ఎస్‌) అధికారి సుశాంత నంద. కలెక్టర్‌ నవనీత్‌ చాహల్‌, పలువురు పోలీసులు ఓ భవనం వద్ద గుమిగూడి కోతి నుంచి గ్లాసెస్‌ ఎలా తెచ్చుకోవాలో ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి. ఆ భవనం గోడలపై ఇతర కోతులు సైతం ఉన్నాయి. కొద్ది సేపు బుజ్జగించిన తర్వాత కంటి అద్దాలను తిరిగి ఇచ్చేసింది ఆ వానరం. ‘భారత్‌లోని ఓ జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్‌ మెజిస్టేట్‌ను మించిన పవర్‌ఫుల్‌ వ్యక్తి ఉండడు. బృందావన్‌లో డీఎం నవనీత్‌ చాహల్‌ అద్దాలను కోతీ ఎత్తుకెళ్లింది. కొద్ది సమయం బుజ్జగించిన తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేసింది’ అని ట్విట్టర్‌లో రాసుకొచ్చారు సుశాంత నంద.

If you had not seen someone more powerful than District Magistrate of a District in India😊

Monkey snatches glasses from DM Navneet Chahal in Vrindavan, Mathura.After some pleading,the monkeys returned the glasses. pic.twitter.com/YTERfjh62G

