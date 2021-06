కోల్‌కతా: టీఎంసీ నాయకుడు ముకుల్‌ రాయ్‌కు కేటాయించిన జెడ్‌ కేటగిరీ భద్రతను హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్ఏ) ఉపసంహరించింది. ఈ మేరకు గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ముకుల్‌ రాయ్‌ భద్రత విధులు నిర్వహిస్తున్న సీఆర్‌పీఎఫ్‌ సిబ్బంది ఈ ఉదయం నుంచి విధులకు హాజరు కాలేదు. నాలుగు రోజుల క్రితం ముకుల్‌ రాయ్‌ తనకు కల్పించిన భద్రతను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖ రాశారు. టీఎంసీలో చేరిన ఒక రోజు తర్వాత ముకుల్‌ రాయ్‌ ఈ అభ్యర్థన చేశారు.

Security of TMC leader Mukul Roy has been withdrawn by Ministry of Home Affairs (MHA), order has been issued: Govt Sources

