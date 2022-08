వెరైటీ వెడ్డింగ్‌ కార్డు! హర్ష గోయెంకా మనసును దోచింది!

ఇటీవలకాలంలో యువత తమ సృజనాత్మకతను జోడించి చాలా వినూతనంగా వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు. అందర్నీ ఆకట్టుకునేలా ఔరా! అనిపించేలా వివాహాలు జరుపుకుంటున్నారు. కొంతమంది హంగు ఆర్భాటాలతో పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే మరికొంతమంది చాలా సింపుల్‌గా వివాహాలు చేసుకుని అందర్నీ ఆశ్చర్యచకితులను చేస్తున్నారు. అచ్చం అలానే ఇక్కడోక జంట భావించింది కాబోలు. ఆ నవ దంపతుల వివాహా ఆహ్వాన పత్రికను చూసే ఒక్కసారిగా షాక్‌ అవుతారు.

అసలు విషయమేమిటంటే...ఆ దంపతులు తమ వెడ్డింగ్‌ కార్డు వెరైటీగా ఉండాలనుకున్నారు కాబోలు. అందుకోసం వారి వివాహా ఆహ్వాన పత్రికనే ఒక ట్యాబ్లెట్‌ స్టిప్స్‌ ఆకారంలో రూపొందించారు. ట్యాబ్లెట్‌ వెనుకవైపు ఉండే విభాగంలో ఆయా ట్యాబ్లెట్‌కి సంబంధించిన వివరాలు మాదిరిగా.. హెచ్చరిక, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ వంటి తదితర అంశాలో వారి సమాచారం ఉంది. నిశితంగా చూస్తేనే అది ఆహ్వాన పత్రిక అని తెలుస్తుంది. పైగా చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తోంది కూడా.

పెళ్లి పత్రికలో ఎలా అయితే వధువు, వరుడు వివరాలు ఉంటాయో అలానే అన్ని వివరాలు పొందుపరిచి ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఆలోచన రావడం కూడా గ్రేట్‌. అంతేకాదండోయ్‌ వరుడు పేరు ఎళిలరసన్‌ ఫార్మసీ కాలేజ్‌లో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ కాగా, వధువు వసంతకుమారి నర్సింగ్‌ కాలేజ్‌లో అసిస్టెంట్‌ ప్రోఫెసర్‌. తరుచు సోష్‌ల్‌ మీడియాలో యాక్టివిగ్‌ ఉండే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆర్‌పీజీ చైర్మన్‌ హర్ష గోయెంకాను ఎంతగానో ఇంప్రెస్‌ చేసింది ఈ వివాహ పత్రిక. ప్రజలు చాలా కొత్తదనం కోరుకోవడమే కాదు వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు అని కొనియాడారు. ఇది ఫార్మసిస్ట్‌ వివాహా ఆహ్వాన పత్రిక అంటూ...ఆ జంట ఆలోచనని ప్రశంసించారు.

A pharmacist’s wedding invitation! People have become so innovative these days…. pic.twitter.com/VrrlMCZut9

— Harsh Goenka (@hvgoenka) August 20, 2022