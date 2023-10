UPDATES:

Time; 08:.50 AM

►శ్రీహారికోట: గగన్‌యాన్‌ మిషన్‌ TV-D1 ప్రయోగంలో సాంకేతిక లోపం

►కౌంట్‌డౌన్‌కు 4 సెకండ్ల ముందు సాంకేతిక లోపం

►చివరి క్షణంలో హోల్డ్‌లో పెట్టిన శాస్త్రవేత్తలు

►గగన్‌యాన్‌ టెస్ట్‌ లాంట్‌ తాత్కాలికంగా నిలిపివేత

►సాంకేతిక సమస్యను పరిశీలిస్తున్న ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు

►రాకెట్‌ ప్రయోగం ఎప్పుడనేది త్వరలో చెబుతాం: ఇస్రో చైర్మన్‌ సోమనాథ్‌

Time; 08:.20 AM

►45 నిముషాలు ఆలస్యంగా గగన్యాన్ మిషన్ టీవీ డి-1 ప్రయోగం..

►8.45 గంటలకు నింగిలోకి దూసుకెళ్లనున్న గగన్యాన్..

►శ్రీహరికోటలోని మొదటి లాంచ్ ప్యాడ్ నుండి జరగనున్న ప్రయోగం.

అంతరిక్షంలోకి వ్యోమగాముల్ని పంపేందుకు భారత్‌ చేపడుతున్న గగన్‌యాన్‌లో తొలి అడుగు కోసం భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) కీలక ప్రయోగాన్ని సిద్ధమైంది. ‘టెస్ట్‌ వెహికిల్‌ అబార్ట్‌ మిషన్‌’ (టీవీ-డీ1) అనే ఈ పరీక్ష ద్వారా వ్యోమగాముల భద్రతకు సంబంధించిన వ్యవస్థ సమర్థతను విశ్లేషించాలనుకుంటోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోట మొదటి లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఈ ప్రయోగం జరగాల్సి ఉంది. ఇందుకు సంబంధించిన కౌంట్‌డౌన్‌ ప్రక్రియ శుక్రవారం రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభమైంది. అయితే ముందుగా అనుకున్న సమయానికి కాకుండా.. సాంకేతిక కారణాల వల్ల ప్రయోగం వాయిదా పడినట్లయ్యింది.

టీవీ-డీ1 ఎందుకంటే..

గగన్‌యాన్‌కు ముందు ఇస్రో 4 పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. అందులో టెస్ట్‌ వెహికిల్‌ అబార్ట్‌ మిషన్‌(టీవీ-డీ1) మొదటిది. అదే ఇప్పుడు నిర్వహించనున్నారు. 2018లో ఇలాంటి పరీక్ష నిర్వహించినప్పటికీ అది పరిమితస్థాయిలోనే జరిగింది. ఈసారి దాదాపుగా పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధమైన వ్యోమనౌకను పరీక్షిస్తున్నారు. దీని ఫలితాల ఆధారంగా ఇస్రో తదుపరి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతుంది.

కాసేపట్లో కొన్ని నిమిషాల్లో గగన్‌యాన్‌ టెస్ట్ వెహికల్ ప్రయోగం జరగనుంది. టీవీ-డీ1 పరీక్షను నిర్వహించనుంది ఇస్రో. ఇందులో క్రూ ఎస్కేప్‌ సిస్టమ్‌ సమర్థత, క్రూ మాడ్యూల్‌ పనితీరు, వ్యోమనౌకను క్షేమంగా కిందకి తెచ్చే డిసలరేషన్‌ వ్యవస్థ పటిష్ఠతను పరిశీలిస్తుంది. అలాగే సాగర జలాల్లో పడే క్రూ మాడ్యూల్‌ను సేకరించి, తీరానికి చేర్చే కసరత్తునూ పరీక్షిస్తుంది.

Best wishes Team #ISRO!

Moving one step closer to India’s first Human Space Mission, the critical phase of preparation begins for #Gaganyaan with first Test Vehicle Flight TV-D1 scheduled for October 21, 2023, at 0800 Hrs IST from the SDSC-SHAR Launchpad, Sriharikota. pic.twitter.com/QCu2dawts1

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) October 20, 2023