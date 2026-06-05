 రొటీన్‌ లైఫ్‌ బోర్‌ కొట్టి రెండు ఉద్యోగాలు : బైక్‌ రైడ్స్‌తో రోజుకు రూ. 1500 | Frustrated job PhD scholar starts riding for Rapido earns up to Rs 1500 a day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రొటీన్‌ లైఫ్‌ బోర్‌ కొట్టి రెండు ఉద్యోగాలు : బైక్‌ రైడ్స్‌తో రోజుకు రూ. 1500

Jun 5 2026 12:47 PM | Updated on Jun 5 2026 12:55 PM

Frustrated job PhD scholar starts riding for Rapido earns up to Rs 1500 a day

రొటీన్ లైఫ్  ఎవరికైనా బోర్‌ కొడుతుంది. కార్పొరేట్ ఉద్యోగంలో ఉండే వారికి ఇంకా ఫస్ట్రేషన్‌ వస్తుంది. కానీ   బాధ్యతలు, స్థిరమైన జీతం, మిగిలిన సౌకర్యాల కారణంగా ఉద్యోగం చేయక తప్పదు. కానీ 9-5 జాబ్‌ విసుగు నుంచి బయట పడేందుకు ఒక యువకుడు ఎంచుకున్న వినూత్న మార్గం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

రోజూ ఆఫీసులో గంటల తరబడి పని, అలసి ఇంటికొచ్చాక ఏదో వెలితిగా అనిపించడం, ఇలా ప్రతిరోజూ ఒకేలా సాగుతుండటంతో విసుగు చెంది, సాయంత్రం వేళల్లో ఇంట్లోనే కూర్చోకుండా, రాపిడో రైడర్‌గా రిజిస్టర్ చేసుకుని పని ప్రారంభించాడు. ఇది అతనికి ఆర్థికంగానే కాకుండా మానసికంగానూ ఎంతో మేలు చేసింది.రోజుకు అదనంగా రూ. 600,రూ. 700 వరకు సంపాదిస్తాడు. అదే ఫుల్‌ టైం రైడింగ్  చేస్తే, రోజు రూ. 1,500 వరకు సంపాదిస్తానంటూ దీపక్ పాండే తన గురించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో చెప్పు కొచ్చాడు.


రొటీన్ లైఫ్‌కు బ్రేక్
స్థిరమైన ఉద్యోగం ఉన్నప్పటికీ, మానసికంగా ఎంతో అలసిపోయినట్లు అనిపించడంతో దీపక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని తెలిపారు. ఆఫీస్ పనిలోని ఏకధాటి రొటీన్ నుండి తప్పించుకోవడానికి సరదాగా ప్రారంభించిన ఈ ప్రయోగమే రెండో ఆదాయ వనరుగా మారిందని తెలిపాడు. కేవలం అదనపు ఆదాయం మాత్రమే కాదు విభిన్న వ్యక్తులతో మాట్లాడటం, నగరాన్ని చుట్టేయడం, కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు రావడం కారణంగా సరికొత్త జీవనశైలిఅలవడి కొత్త స్ఫూర్తినిస్తోందని దీపక్ తెలిపాడు.

ఇంకో విషయం ఏమిటంటే
చాలా కాలం పాటు ఓటమి భయం, సమాజం ఏమనుకుంటుందో అనే ఆందోళన తనను కొత్త విషయాలు ప్రయత్నించకుండా అడ్డుకున్నాయని దీపక్   తన అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. అలసట అనేది మనం చెప్పుకునే ఒక సాకు మాత్రమే. జీవితంలో  అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవాలంటే మన కంఫర్డ్‌జోన్‌ నుంచి బయటికొచ్చి కష్టపడాలి అంటూ తన ఫాలోవర్లకు సందేశమిచ్చాడు. . కార్పొరేట్ ఉద్యోగం, ర్యాపిడో  ద్వారా అదనపు ఆదాయంతో పాటు, PhD చేస్తున్నాడు. స్వయంగా వంట చేసుకుంటాడు. సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ, వీడియోలను ఎడిట్ చేసుకుంటాడు. దీంతో దీపక్‌ లైఫ్‌స్టైల్‌పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తూ, ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు.

ఇదీ చదవండి: అడపా దడపా సిగరెట్‌ కాలుస్తారా? ఈ విషయం తెలిస్తే...!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

తమన్నా ఇంట్లో లింగభైరవి పుణ్యపూజ (ఫొటోలు)
photo 3

పింక్ బ్యూటీలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : మళ్లీ పలకరించిన వరుణుడు (ఫొటోలు)
photo 5

బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు

Video

View all
Nandu's World Victim Explained Datailed About There Scam 1
Video_icon

ఇప్పుడు మాకు చావే దిక్కు వాళ్ల వల్ల UKలో అడుక్కు తింటూ బతికాం
Gold & Silver Prices Fall Down Stock Market Today 2
Video_icon

సిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. కుప్పకూలిన బంగారం
Annamalai Resigns from BJP So Shockwaves in Tamil Nadu Politics 3
Video_icon

బీజేపీ⁬కి గుడ్ బై అన్నామలై నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి?

Gopireddy Srinivasa Reddy Mass Warning To Chadalavada Aravinda Babu 4
Video_icon

రోడ్డు మీదకు వచ్చా... ఏం పీక్కుంటావో పీక్కో...!
Landing Gear Failure Grounds Lufthansa Dreamliner 5
Video_icon

టేకాఫ్ సమయంలో కుప్పకూలిన విమానం
Advertisement
 