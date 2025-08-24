ఆధునిక ఢిఫెన్స్‌ వ్యవస్థను పరిశీలించిన డీఆర్డీఓ

భువనేశ్వర్: రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్డీఓ)మరో విజయాన్ని సాధించింది. ఒడిశా తీరంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వెపన్ సిస్టమ్ (ఐఏడీడబ్ల్యూఎస్) తొలి విమాన పరీక్షలను డీఆర్డీఓ విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
Maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS) was successfully conducted on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.
IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM),… pic.twitter.com/Jp3v1vEtJp
— DRDO (@DRDO_India) August 24, 2025
ఆపరేషన్ సిందూర్ జరిగిన మూడున్నర నెలల తర్వాత ఈ వాయు రక్షణ వ్యవస్థ విమాన పరీక్షలు నిర్వహించారు. డీఆర్డీఓ ఈ స్వదేశీ వాయు రక్షణ వ్యవస్థను శనివారం ఉదయం 12:30 గంటలకు ఒడిశా తీరంలో పరీక్షించింది. ఐఏడీడబ్ల్యూఎస్ అనేది వివిధ పొరలతో కూడిన వాయు రక్షణ వ్యవస్థ. ఇది ఉపరితలం నుండి గగనతలానికి క్షిపణులు, వాయు రక్షణ వ్యవస్థ క్షిపణులు, అధిక శక్తి గల లేజర్ ఆధారిత డైరెక్ట్ ఎనర్జీ వెపన్స్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. ఈ పరీక్షల అనంతరం రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ డీఆర్డీఓ, సాయుధ దళాలను అభినందించారు.
The @DRDO_India has successfully conducted the maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.
IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air… pic.twitter.com/TCfTJ4SfSS
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2025