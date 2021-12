హెలికాప్టర్‌ ప్రమాదం: అమర జవాన్లకు ప్రధాని మోదీ నివాళులు

Live Updates:

9:00PM

► హెలికాప్టర్‌ ప్రమాదంలో వీర మరణం పొందిన సీడీఎస్‌ జనరల్‌ బిపిన్‌ రావత్‌ దంపతులతోపాటు ఇతర సైనికులకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం అమర వీరుల కుటుంబాలను పరామర్శింఆచరు.

8:50PM

► తమిళనాడు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సీడీఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్‌లోపాటు ఇతర ఆర్మీ అధికారుల పార్ధీవ దేహాలకు రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, అజిత్‌ దోవల్‌, నేవీ అధికారులు నివాళులు అర్పించారు. అమరులైన వారి కుటుంబ సభ్యులను రాజ్‌నాథ్ సింగ్ పాలం ఎయిర్‌బేస్‌లో పరామర్శించారు.

8:40PM

► పాలెం ఎయిర్‌బేస్‌కు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్‌దోవల్‌ చేరుకున్నారు. హెలికాప్టర్‌ ప్రమాదంలో అమరులైన సైనికుల కుటుంబ సభ్యులను ఆయన పరామర్శించారు.

Delhi | National Security Advisor Ajit Doval at Palam airbase, where mortal remains of CDS General Bipin Rawat, his wife Madulika Rawat and 11 others who lost their lives in military chopper crash yesterday, have been placed pic.twitter.com/042DSmNmpB

— ANI (@ANI) December 9, 2021