సాంకేతిక లోపం.. కేబుల్‌ కారులో చిక్కుకున్న 11 మంది టూరిస్టులు

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ పర్వానూలోని టింబర్‌ ట్రైల్‌ రిసార్టులో సోమవారం సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో పదకొండు మంది పర్యాటకులు కేబుల్ కారులో చిక్కుకుపోయారు. సాంకేంతిక లోపం ఏర్పడటంతో రోప్‌వే మధ్యలో గాల్లో ఆగిపోయింది. చిక్కుకుపోయిన పర్యాటకులను రక్షించేందుకు రెస్క్యూ ట్రాలీని ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులతోపాటు టెక్నికల్‌ టీమ్‌ ఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మందిని సురక్షితంగా రక్షించారు. సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.

మొత్తం 11 మంది పర్యాటకులతో ప్రయాణిస్తున్న కేబుల్ కారు గాలిలో మధ్యలో ఆగిపోయింది. టింబర్ ట్రైల్ ప్రైవేట్ రిసార్ట్ సిబ్బంది రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహిస్తున్నారని పర్వానూ అధికారి చత్తర్ సింగ్ తెలిపారు. పర్యాటకులను రక్షించడం ఆలస్యమైతే ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్ బృందాన్ని కూడా పిలుస్తామని తెలిపారు. గత రెండు గంటలుగా కేబుల్ కార్ నిలిచిపోయిందన్నారు.

చదవండి: Breaking: ఆర్మీలో అగ్నివీర్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

#HimachalPradesh :- Eleven People are stucked in the Timber Trail due to techanical problem. They have been getting rescued by the management.#Himachal

pic.twitter.com/EgMfJy0UPY

— Gorish (@IGorishThakur) June 20, 2022