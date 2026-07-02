 లావుగా ఉన్నావని భార్యను కడతేర్చిన భర్త | bengaluru woman priyanka incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లావుగా ఉన్నావని భార్యను కడతేర్చిన భర్త

Jul 2 2026 7:47 AM | Updated on Jul 2 2026 7:47 AM

bengaluru woman priyanka incident

కర్ణాటక: చిన్న కారణంతో ఓ భర్త తన భార్య గొంతు నులిమి హత్య చేసి ఘటన ధార్వాడ జిల్లాలోని నవలగుంద తాలూకా ఉణసి గ్రామంలో చోటు చేసుంది. ప్రియాంక (29) హత్యకు గురైన మహిళ. భర్త బసవరాజ్‌ వడ్డర్‌(32) నిందితుడు. మృతురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు.. 2024లో ప్రియాంక, బసవరాజ్‌లకు పెళ్లయింది. పెళ్లైన నెల రోజుల నుంచి భర్త బసవరాజు సోదరుడు సిద్దరామేష్‌ తల్లిదండ్రులు సుభాష్, వేణవ్వ పుట్టింటి నుంచి బంగారం తీసుకురావాలని తమ కుమార్తెను వేధించారు. 

అంతేగాక నువ్వు చాలా లావుగా ఉన్నావు. భర్త వయస్సు కన్నా నీ వయస్సే పెద్దది. ఇలా అయితే గర్భిణివి కాలేవని మానసికంగా, శారీరకంగా హింసించారు. అంతేగాక ప్రియాంకపై అనుమానం పెట్టుకొని భర్త బసవరాజ్‌ తరచు ఘర్షణ పడుతూ ఆమె గొంతు నులిమి చంపాడని మృతురాలి తల్లి లక్ష్మి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మృతురాలి భర్త బసవరాజ్‌తో పాటు నవలగుంద పోలీసులు నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసి విచారణ చేపట్టారు.  

 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డైరెక్టర్ మెహర్ రమేశ్ కూతురి రిసెప్షన్‌.. టాలీవుడ్ తారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

‘నాగబంధం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Sensational Comments On Prashna Ravan Illegal Arrest 1
Video_icon

టైమ్ మీది కొట్టారు.. టైమ్ మాకు వస్తది మేము కొడితే ఈ ప్రభుత్వానికి దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ కనపడతాది
Telangana Journalist Fires On Chandrababu Over KVR Arrest 2
Video_icon

KVR అరెస్ట్ వెనుక కుట్ర..! లాకప్ డెత్ కు స్కెచ్?
Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Sai Krishna Custodial Death 3
Video_icon

సీఐని చంపేస్తారా..!? సాయికృష్ణ కేసులో వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు
Youtuber Prashna Ravan Arrested Again In Kakinada Dist 4
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ పై కక్ష సాధింపు.. విడుదల అయిన వెంటనే మళ్ళీ...
Big Question Debate On YS Jagan MAVIGUN Vs Amaravati 5
Video_icon

మూడేళ్ల ముందే జగన్ ఎలక్షన్ అజెండా.. MAVIGUN Vs అమరావతి
Advertisement
 