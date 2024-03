కేజ్రీవాల్ ఇప్పుడు మరింత ప్రమాదకరం: ఎంపీ రౌత్

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అంటే భయం, అందుకే ఆయనను అరెస్ట్ చేయించారని శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ పేర్కొన్నారు. అయితే అరెస్ట్ తరువాత కేజ్రీవాల్ మరింత ప్రమాదకరంగా మారారని రౌత్ వ్యాఖ్యానించారు.

కేజ్రీవాల్ అరెస్టుకు నిరసనగా వచ్చే ఆదివారం (మార్చి 31) ఢిల్లీలోని రాంలీలా మైదాన్‌లో ఇండియా ఆప్ బ్లాక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ ర్యాలీలో ఇతర నేతలతో కలిసి నేను కూడా పాల్గొంటానని రౌత్ తెలిపారు.

అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ ఇప్పుడు జైలు నుంచి పనిచేయడం మొదలు పెట్టారు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఆయన మాట వింటారు, మద్దతుగా నిలబడతారని రౌత్ అన్నారు. స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో కూడా జైలుకు వెళ్లిన నాయకులు మరింత బలంగా బయటపడ్డారు పేర్కొన్నారు.

రాజకీయ నాయకులను భయపెట్టేందుకు, ప్రతిపక్షాలను నిర్మూలించేందుకు ప్రధాని దర్యాప్తు సంస్థలను ఉపయోగించుకుంటున్నారని పలువురు మండిపడ్డారు. మార్చి 31న అన్ని భారత మిత్రపక్షాల నేతలు ఏకతాటిపై నిలబడి ర్యాలీ చేయనున్నారు.

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "The INDIA alliance is organising a protest rally at Ramlila Maidan, Delhi. We all will attend that rally... PM Modi is afraid of Arvind Kejriwal. Now, Arvind Kejriwal is more dangerous, as he will now work from jail. So, the… pic.twitter.com/6ZhWrjeu7g

— ANI (@ANI) March 25, 2024