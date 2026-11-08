 పేలిన ధరలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పేలిన ధరలు

Nov 8 2026 5:23 AM | Updated on Nov 8 2026 5:23 AM

బాణాసంచా..

ఆకాశంలో తారాజువ్వలు..

పాతాళంలో భూచక్రాలు

దీపావళి నేపథ్యంలో జోరందుకున్న టపాసుల విక్రయాలు

అమాంతం ఎగబాకిన రేట్లతో

సామాన్యుల బెంబేలు

జిల్లాలో 50 మంది తాత్కాలిక దరఖాస్తు

అచ్చంపేట/ కందనూలు: చిన్నారులు, పెద్దలు తేడా లేకుండా అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన దీపావళి పండగ రానే వచ్చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో బాణాసంచా కాల్చేందుకు ప్రతిఒక్కరూ ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఇందుకోసం తాత్కాలిక లైసెన్స్‌దారులు జిల్లావ్యాప్తంగా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ మేరకు సంబంధిత అధికారులకు 50 మంది ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. జిల్లాకేంద్రంలోని జెడ్పీ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో దాదాపు 14 టపాసుల దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయగా.. శనివారం బాణసంచా కొనుగోలు చేయడంతో దుకాణాల వద్ద సందడి కనిపించింది. అయితే టపాసుల ధరలు సామాన్యులను బెంబేలెత్తించాయి. తారాజువ్వల ధరలు ఆకాశాన్నంటగా.. భూచక్రాలు పాతాళానికి చేరాయి. ఈసారి 25 శాతం వరకు ధరలు పెరి గాయి. యూత్‌ సౌండ్‌ పొల్యూషన్‌, ఎయిర్‌ పొల్యూషన్‌ లేకుండా ఉండే స్టాండర్డ్‌ క్రాకర్స్‌ తీసు కుంటున్నారు. మరోవైపు అమ్మకాలు మాత్రం ఏటేటా తగ్గుతున్నట్లు వ్యాపారులు వాపోతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 2

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సంపూ 'కొబ్బరిమట్ట' రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

'రామాయణ'లో మండోదరి పాత్ర.. కాజల్ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

అదరగొట్టేస్తున్న అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gannavaram ZPTC Results Row | Vallabhaneni Vamsi Complains to Election Commission 1
Video_icon

గన్నవరంలో YSRCP 63 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు!
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 2
Video_icon

జైలర్ 2 కొత్త డేట్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేది అప్పుడే!
Dhanteras Gold Buying Gold Purchased in a Single Day Despite Rising Prices 3
Video_icon

తగ్గని బంగారం క్రేజ్... ఒక్క రోజే రూ. 60 వేల కోట్ల కొనుగోళ్లు
Sai Durgha Tej Engagement: Who Is His Bride-to-Be Kiranmayi 4
Video_icon

సాయి ధరమ్ తేజ్ కాబోయే భార్య కిరణ్మయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!
Tirupati Election Results 5
Video_icon

తిరుపతిలో YSRCP గెలుపు...
Advertisement
 