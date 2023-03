వరుణ్‌ సందేశ్‌ హీరోగా, ధన్‌రాజ్, కాశీ విశ్వనాథ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతోన్న సినిమా 'చిత్రం చూడర'. ఈ చిత్రానికి ఆర్‌ఎన్‌ హర్షవర్ధన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బీఎం సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. శేషు మారంరెడ్డి, బోయపాటి భాగ్యలక్ష్మి నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ సినిమాకు రధన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ‘అల్లరి’ రవిబాబు, తనికెళ్ల భరణి, రాజా రవీంద్ర, శివాజీ రాజా, శీతల్‌ భట్, మీనా కుమారి, అన్నపూర్ణమ్మ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ‘నేనింతే’ ఫేం అదితీ గౌతమ్‌ స్పెషల్‌ సాంగ్‌ చేస్తారని చిత్రబృందం పేర్కొంది.

