Top Celebrities Weddings In 2021: See Which Stars Tied The Knot: అప్పటి వరకు సోలో లైఫే సో బెటర్‌ అన్నవాళ్లు సైతం ఈ ఏడాది పెళ్లి పీటలు ఎక్కారు. కొంతమంది డెస్టినేషన్‌ వివాహం చేసుకుంటే, మరికొందరేమో ఎవరికీ తెలియకుండా సీక్రెట్‌గా పెళ్లి చేసుకున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఏడాది 2021లో పెళ్లి చేసుకున్న సెలబ్రిటీలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

ప్రముఖ గాయని, డబ్బింగ్‌ అర్టిస్ట్‌ సునీత ఈ ఏడాది జనవరి9న వ్యాపారవేత్త రామ్‌ వీరపనేనిని పెళ్లాడింది. అప్పట్లో వీరిద్దరి పెళ్లి ఇండస్ట్రీలో టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది. ఇక వీరిద్దరికి ఇది రెండో పెళ్లి.

హీరోయిన్‌ ప్రణీత సుభాష్‌ వివాహం మే31న బెంగళూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త నితిన్‌ రాజుతో జరిగింది. . ‘అత్తారింటికి దారేదీ’సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన ప్రణీత అతికొద్ది మంది బంధువులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకుంది.

బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ యామి గౌతమ్‌ ఈ ఏడాది జూన్‌4న వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. ‘ఉరి:ది సర్జికల్ స్ట్రైక్’ ఫేమ్‌ ఆదిత్య ధర్‌తో అతికొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి పెళ్లి జరిగింది.

బాలీవుడ్‌ హీరో వరుణ్‌ ధావన్‌ ఈ ఏడాది జనవరి14న ఓ ఇంటి వాడయ్యాడు. చిన్ననాటి స్నేహితురాలు నటాషా దలాల్‌తో ముంబైలోని ఓ ప్రముఖ రిసార్ట్‌లో వీరి పెళ్లి జరిగింది.

దాదాపు 11సంవత్సరాల రిలేషన్‌ అనంతరం బాలీవుడ్‌ హీరో రాజ్‌కుమార్‌ తన ప్రియురాలు పత్రలేఖను నవంబర్‌15న పెళ్లాడాడు.

తెలుగమ్మాయి ఆనంది కోలీవుడ్‌కు చెందిన అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ సోక్రటీస్‌ను పెళ్లాడింది. ‘బస్టాప్‌, ప్రియతమా నీవచట కుశలమా, గ్రీన్ సిగ్నల్’ వంటి చిత్రాలలో టాలీవుడ్‌లో గుర్తింపు పొందిన ఈ భామ తమిళంలో బిజీ హీరోయిన్‌గా పేరు సంపాదించింది. ఈ ఏడాది తెలుగులో ‘జాంబిరెడ్డి, శ్రీదేవి సోడా సెంటర్‌’ సినిమాలతో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది.

బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దియా మీర్జా వివాహం వివాహం ఫిబ్రవరి 15న వ్యాపారవేత్త వైభవ్‌ రేఖీతో జరిగింది. ‘చెలి’ హిందీ రీమేక్‌ ‘రెహనా హై తేరే దిల్ మే’తో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన దియా మీర్జా గతంలో సహిల్‌ సంఘా ను వివాహం చేసుకుంది. 11 సంవత్సరాల తర్వాత వారు 2019లో విడాకులు తీసుకున్నారు.

ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి గుత్తా జ్వాల, తమిళ నటుడు విష్ణు విశాల్‌ను హైదరాబాద్‌లో ఏప్రిల్ 22న వివాహం చేసుకుంది. వీరిద్దరికి ఇది రెండో పెళ్లి.

టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో కార్తికేయ ఈ ఏడాది ఓ ఇంటి వాడయ్యాడు. ప్రియురాలు లోహిత రెడ్డితో నవంబర్‌ 21న హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా వీరి పెళ్లి జరిగింది.

బాలీవుడ్‌ కత్రినా కైఫ్‌, వీక్కీ కౌశల్‌ ఈ ఏడాది పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. నవంబర్‌ 9న మూడుమూళ్ల సాక్షిగా ఏడడుగులు వేసి అధికారికంగా భార్యభర్తలు అయిపోయారు. రాజస్థాన్‌లోని సవాయ్ మాధోపూర్‌లోని విలాసవంతమైన హోటల్‌లో అంగరంగ వైభవంగా వీరి పెళ్లి జరిగింది.