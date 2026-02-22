 ఈ అవార్డ్ వారికే అంకితమిస్తున్నా: అల్లు అర్జున్ | Tollywood Hero Allu Arjun Responds On His Filmfare Award | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Allu Arjun: ఈ అవార్డ్ వారికే అంకితమిస్తున్నా: అల్లు అర్జున్

Feb 22 2026 1:04 PM | Updated on Feb 22 2026 1:17 PM

Tollywood Hero Allu Arjun Responds On His Filmfare Award

పుష్ప-2 మూవీకి ఉత్తమ నటుడిగా ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్ రావడంపై ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ స్పందించారు. ఇంత అద్భుతమైన గౌరవం ఇచ్చినందుకు ఫిల్మ్‌ఫేర్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నన్ను ఇంతలా ప్రేమించే దేశంలో అవార్డ్ స్వీకరించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. మీ అందరి ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలకు తానెప్పుడు విధేయుడినని ట్వీట్ చేశారు. ఈ అవార్డ్‌ను హద్దుల్లేని  నా అభిమానుల  ప్రేమకు అంకితం చేస్తున్నట్లు బన్నీ ప్రకటించారు.

కాగా..కేరళలోని కొచ్చిన్‌లో జరిగిన 70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్‌లో ఐకాన్‌స్టార్‌ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డ్‌ అందుకున్నారు. 2024లో విడుదలైన పుష్ప-2 చిత్రానికి ఈ ఘనత సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడిగా సుకుమార్, బెస్ట్ మ్యూజిల్ ఆల్బమ్‌కు దేవీశ్రీ ప్రసాద్, ఉత్తమ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ విభాగంలో రామకృష్ణ అండ్ మోనిక అవార్డులు అందుకున్నారు. అంతేకాకుండా 2024లో ఉత్తమ చిత్రంగా పుష్ప-2 నిలిచింది. ఈ చిత్రం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అత్యధికంగా ఐదు విభాగాల్లో ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులు కొల్లగొట్టింది. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)
photo 2

సోఫీ షైన్‌ను పెళ్లాడిన టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పళని మురుగన్‌ని దర్శించుకున్న హీరో నిఖిల్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

అంబానీ ఇంద్రభవనానికి హిల్లరీ క్లింటన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu Vote Theft In 2024 Election Parakala Prabhakar Sensational Report 1
Video_icon

బాబు గుండెల్లో పరుగులు పెట్టిస్తున్న పరకాల రిపోర్ట్..
Luxury Sports Car Accident In Jubilee Hills Hyderabad 2
Video_icon

ఫెరారీ కార్ తుక్కు తుక్కు
Hero Chiyaan Vikram Upcoming New 4 Movies List 3
Video_icon

కోలీవుడ్ కు షాక్ ఇచ్చిన విక్రమ్
Operation Kagar Maoist Three Key Leaders Surrender 4
Video_icon

మావోయిస్టులకు బిగ్ షాక్.. లొంగిపోయిన ముగ్గురు అగ్రనేతలు
BJP Ramachandra Rao Arrested In Hyderabad 5
Video_icon

హైదరాబాద్ లో బీజేపీ రామచందర్ రావు అరెస్ట్

Advertisement
 