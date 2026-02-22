 అంజనాద్రి బెట్టలో 'జై హనుమాన్‌' ప్రారంభం.. అక్కడే ఎందుకో తెలుసా? | Actor Rishab Shetty and prashanth varma attend Jai Hanuman Movie Pooja Ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంజనాద్రి బెట్టలో 'జై హనుమాన్‌' ప్రారంభం.. అక్కడే ఎందుకో తెలుసా?

Feb 22 2026 1:11 PM | Updated on Feb 22 2026 1:12 PM

Actor Rishab Shetty and prashanth varma attend Jai Hanuman Movie Pooja Ceremony

హనుమాన్‌ మూవీ సీక్వెల్‌ 'జై హనుమాన్‌' ప్రారంభమైంది. చారిత్రాత్మక పట్టణం హంపిలో పూజా కార్యక్రమం తాజాగా జరిగింది. చిత్ర దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మతో పాటు నటుడు రిషభ్‌శెట్టి తన సతీమణి కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.  కర్ణాటకలోని హంపి సమీపంలో ఉన్న  అంజనాద్రి బెట్టలో లాంఛనంగా మూవీ పనులు మొదలయ్యాయి. 2024లో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న హనుమాన్‌.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద  కాసుల వర్షం కురిపించింది. 150 థియేటర్లలో 50 రోజులు పూర్తి చేసుకొని రూ. 300 కోట్లు రాబట్టింది. 

ఇప్పుడు సీక్వెల్‌లో ఆంజనేయుడి పాత్రలో రిషభ్‌శెట్టి నటిస్తుండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై భారీ అంచనాలు పెరిగాయి. రామాయణంతో ముడిపడిన ఈ మైథలాజికల్‌ భారీ యాక్షన్‌ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీస్‌ నిర్మిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం ప్రశాంత్‌ ఓ కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

అంజనాద్రి బెట్టలోనే పూజా కార్యక్రమం ఎందుకో తెలుసా..
'జై హనుమాన్‌' సినిమా పూర్తిగా ఆంజనేయుడి స్వామి చుట్టే తిరుగుతుందని దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ చెప్పారు. అందుకే సెంటిమెంట్‌గా అంజనాద్రి బెట్టలో పూజా కార్యక్రమంతో మూవీ చిత్రీకరణను ప్రారంభించారు. మన పురాణాల ప్రకారం ఈ ప్రాంతాన్ని  హనుమంతుడి జన్మస్థలంగా నమ్ముతారు. హనుమంతుడు అంజనా దేవికి  జన్మించారు. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని అంజనాద్రి బెట్ట అని ఇప్పటికీ పిలుస్తారు. కొండ పైభాగంలో విశాలమైన హనుమాన్ ఆలయం ఉంది. 

దాదాపు 575 మెట్లు దాటుకుని పైకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆలయంలో రాతితో చెక్కబడిన హనుమంతుడి విగ్రహం, కొద్ది సమీపంలో రాముడు, సీత మందిరాలు ఉన్నాయి. అక్కడే అంజనా దేవి ఆలయం కూడా ఉంది. ఈ ప్రదేశం పురాణాలలో కిష్కిందగా పిలువబడింది. ఈ కొండ హంపికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు రాతి రథం, హనుమాన్ ఆలయం, యంత్ర హనుమాన్ ఆలయంతో పాటు రాముడు, హనుమంతుడు మొదటిసారి కలిసిన ప్రదేశం ఇలా ఎన్నో మరెన్నో చూడవచ్చు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)
photo 2

సోఫీ షైన్‌ను పెళ్లాడిన టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పళని మురుగన్‌ని దర్శించుకున్న హీరో నిఖిల్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

అంబానీ ఇంద్రభవనానికి హిల్లరీ క్లింటన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Luxury Sports Car Accident In Jubilee Hills Hyderabad 1
Video_icon

ఫెరారీ కార్ తుక్కు తుక్కు
Hero Chiyaan Vikram Upcoming New 4 Movies List 2
Video_icon

కోలీవుడ్ కు షాక్ ఇచ్చిన విక్రమ్
Operation Kagar Maoist Three Key Leaders Surrender 3
Video_icon

మావోయిస్టులకు బిగ్ షాక్.. లొంగిపోయిన ముగ్గురు అగ్రనేతలు
BJP Ramachandra Rao Arrested In Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ లో బీజేపీ రామచందర్ రావు అరెస్ట్

Anupama Parameswaran And Dhruv Love Story 5
Video_icon

అనుపమ - ధృవ్ మధ్య ప్రేమ నిజమా..? ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్!
Advertisement
 