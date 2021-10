ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే అవార్డు ‘ఆస్కార్‌’. ఒక్కసారైనా ఈ అవార్డుని సాధించాలని ప్రతి ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ కోరుకుంటారు. అలాంటి ఫేమ్‌ ఉన్న ఈ అవార్డు కార్యక్రమం మార్చి 2022న లాస్‌ ఎంజెల్స్‌లో జరగనుంది. ఈ అవార్డుకి అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర కేటగిరీ తమిళ చిత్రం ‘కూజాంగల్’ ఎంపికైంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 15 మంది సభ్యుల జ్యూరీ మన దేశం నుంచి ఆస్కార్‌ నామినేషన్‌కు వెళ్లదగ్గ మొత్తం 14 సినిమాలను వీక్షించింది. అందులో ఈ సినిమాను ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేసింది. పీఎస్‌ వినోద్‌రాజ్‌ దర్శకుడిగా పరిచయమైన ఈ మూవీని రౌడీ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నటి నయనతార, డైరెక్టర్‌ విఘ్నేష్ శివన్ నిర్మించారు.

విదేశి ఉత్తమ మూవీ కేటగిరీలో ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్‌కి పోటీపడుతున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా వేదిక ఈ చిత్ర నిర్మాత విఘ్నేష్‌ షేర్‌ చేసుకున్నాడు. ‘‘అండ్‌ ది ఆస్కార్స్‌ గోస్‌ టు..’ అనే పదం వినేందుకు మరో రెండు అడుగుల దూరంలో ఉ‍న్నాం. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది’ అని ఈ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ తెలిపాడు.

There’s a chance to hear this!

“And the Oscars goes to …. 🎉🎉🥰🥰🥰🥰 “

Two steps away from a dream come true moment in our lives …. ❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰#Pebbles #Nayanthara @PsVinothraj @thisisysr @AmudhavanKar @Rowdy_Pictures

Can’t be prouder , happier & content 💝 pic.twitter.com/NKteru9CyI

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) October 23, 2021