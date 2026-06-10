సన్నీ డియోల్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా ‘బట్వారా 1947’. రాజ్కుమార్ సంతోషి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ పీరియాడికల్ డ్రామాలో ప్రీతి జింతా, షబానా ఆజ్మీ, అలీ ఫజల్, కరణ్ డియోల్, సర్గమ్ సింగ్, ఖుషీ హజారే ఇతర ప్రధాన పా త్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను మంగళవారం రిలీజ్ చేసి, ఈ సినిమాను ఆగస్టు 14న రిలీజ్ చేయనున్నట్లుగా మేకర్స్ ప్రకటించారు. ‘ద్వేషం, భయం ఎక్కువగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో అతను ధైర్యాన్ని ఎంచుకున్నాడు’ అంటూ ఈ సినిమాలోని హీరో పా త్ర గురించి వివరించారు. ఇక ఈ సినిమాకు తొలుత ‘లాహోర్ 1947’ అనే టైటిల్ను మేకర్స్ అనుకున్నారు. తాజాగా కొత్త టైటిల్ను ప్రకటించారు.