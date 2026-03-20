 Sri Gouri Priya Faces Awkward Question at Happy Raj Press Meet | Sakshi
Mar 20 2026 4:01 PM | Updated on Mar 20 2026 4:39 PM

తమిళ టాప్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ హీరోగా నటించిన చిత్రం హ్యాపీ రాజ్‌. శ్రీగౌరీ ప్రియ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఒకప్పటి హీరో అబ్బాస్‌ దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత వెండితెరపై రీఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. లవ్‌టుడే సినిమాకు ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పని చేసిన మరియ రాజ్‌ (మరియ ఇళంజెళియన్‌) దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమా తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ విడుదల కానుంది. మార్చి 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఈ క్రమంలో శుక్రవారం నాడు హ్యాపీరాజ్‌ తెలుగు ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్‌ శ్రీ గౌరీప్రియకు వింత ప్రశ్న ఎదురైంది. మీరు సినిమాల్లో తమిళ హీరోలతో రొమాంటిక్‌గా ప్రవర్తిస్తారు.. అదే తెలుగు హీరోలతో యారొగెంట్‌గా ప్రవర్తిస్తున్నారు, అంటే వాళ్లను కొడతారు. తెలుగు హీరోలపై ఎందుకంత కోపం? అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించాడు.

ఆ ప్రశ్న విని గౌరీప్రియ అవాక్కయింది. నేను ఒక్క సినిమాలోనే హీరోను కొట్టాను.. నేనేమైనా హీరోలను కొట్టాలని కంకణం కట్టుకున్నానా? అసలు నాకు ఎవరి మీదా కోపం లేదు. ఆ లెక్కన చూస్తే.. నేను అన్ని సినిమాల్లో ఏడుస్తానని అంటారు. తమిళ సినిమాల్లో ఏడుస్తుంది, తెలుగు మూవీస్‌లో మాత్రం సంతోషంగా నవ్వుతుందంటారు. అవేవీ నిజం కాదు.. సినిమాలో నా పాత్ర అలా డిజైన్‌ చేస్తున్నారు అని బదులిచ్చింది.

తెలుగమ్మాయి అయిన శ్రీ గౌరీ ప్రియ.. లవర్‌, మ్యాడ్‌, మెయిల్‌ వంటి సినిమాల్లో నటించింది. మ్యాడ్‌ మూవీలో ఈమె.. హీరో రామ్‌ నితిన్‌ చెంప చెళ్లుమనిపిస్తుంది. ఆ క్లిప్పింగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరలయింది. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో వింటారా సరదాగా, చెన్నై లవ్‌స్టోరీ చిత్రాలున్నాయి.

