 నీట్ స్కామ్ @ 2026: తనిఖీల్లో చిక్కిన 'సాల్వర్ గ్యాంగ్' | NEET Solver Gang Busted in Nalanda
May 13 2026 9:08 AM | Updated on May 13 2026 9:08 AM

నలంద: వైద్య వృత్తిని చేపట్టాలనే కలలు కనే లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడుతున్న  భారీ కుంభకోణం ఒకటి తాజాగా వెలుగుచూసింది. రాజస్థాన్ నీట్ పేపర్ లీక్ కలకలం సద్దుమణగక ముందే, బీహార్‌లోని నలందలో ఒక ‘నీట్ సాల్వర్ గ్యాంగ్’ను పోలీసులు అరెస్టు చేయడం సంచలనంగా మారింది. రద్దయిన నీట్-యూజీ (NEET-UG) 2026 పరీక్షకు ముందు పోలీసులు అత్యంత అప్రమత్తంగా నిర్వహించిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో ఈ దిగ్భ్రాంతికర ఉదంతం వెలుగుచూసింది.

రెండు అనుమానాస్పద వాహనాలలో..
మే 3న జరగాల్సిన నీట్ పరీక్ష నేపథ్యంలో నలంద జిల్లా అంతటా పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. రాజ్‌గిర్ డీఎస్పీ సునీల్ కుమార్ సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా రాత్రింబవళ్లు వాహన తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ఈ సాధారణ తనిఖీల్లోనే రెండు అనుమానాస్పద వాహనాలను గుర్తించిన పోలీసులు వాటిని అడ్డుకున్నారు. అందులో ఉన్నవారి ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో విచారణ చేపట్టారు.

నగదుతో దొరికిన ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి
పట్టుబడిన వారిలో ఒకరు తాను ద్వితీయ సంవత్సరం ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నానని పోలీసుల ముందు అంగీకరించాడు. అనుమానంతో పోలీసులు ఆ వాహనాల్లో సోదాలు నిర్వహించగా, కట్టల కొద్దీ నగదు బయటపడింది. ఆ డబ్బు గురించి ప్రశ్నించగా, అది మొత్తం రెండు లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని నిందితులు చెప్పారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, ఆ రెండు వాహనాల్లో ఉన్న ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

ఫోన్లలో నకిలీ అడ్మిట్ కార్డుల గుట్టు
మరుసటి రోజు ఉదయం అరెస్ట్ అయిన ఆ ముగ్గురి మొబైల్ ఫోన్లను పోలీసులు ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణకు పంపారు. ఈ డిజిటల్ దర్యాప్తులో నీట్ సహా పలు ఇతర పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన అనేక నకిలీ అడ్మిట్ కార్డులు బయటపడటం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. దీనికి తోడు, ఈ భారీ రాకెట్‌కు సంబంధించిన అనేక ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులు, ఇతర కీలక ఆధారాలను సైతం పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.

