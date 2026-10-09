సందీప్ కిషన్ హీరోగా.. ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం సిగ్మా. ఈ మూవీతో విజయ్ తనయుడు జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ సుభాస్కరన్ నిర్మించారు. ఈ నెల 2న గాంధీ జయంతి రోజున థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపర్చింది.
తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఓ వీడియో సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. సులోచన అంటూ సాగే ఐటమ్ సాంగ్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటలో హీరోయిన్ కేథరిన్ తన డ్యాన్స్, గ్లామర్తో ఆకట్టుకుంది. ఈ ఐటమ్ సాంగ్ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ను అలరించింది. ఈ ఫుల్ వీడియో సాంగ్ మీరు కూడా చూసేయండి.