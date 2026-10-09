 సందీప్ కిషన్ సిగ్మా.. ఐటమ్ సాంగ్ ఫుల్ వీడియో రిలీజ్ | Sigma Movie Sulochana song Full Video out now | Sakshi
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Sigma Movie: సిగ్మా ఐటమ్ సాంగ్‌లో కేథరిన్.. ఫుల్ వీడియో రిలీజ్

Oct 9 2026 9:02 PM | Updated on Oct 9 2026 9:02 PM

Sigma Movie Sulochana song Full Video out now

సందీప్‌ కిషన్‌ హీరోగా.. ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌గా నటించిన చిత్రం సిగ్మా. ఈ మూవీతో విజయ్ తనయుడు జేసన్‌ సంజయ్‌ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రాన్ని  లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ సుభాస్కరన్‌ నిర్మించారు. ఈ నెల 2న గాంధీ జయంతి రోజున థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ చిత్రం ఆడియన్స్‌ను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపర్చింది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఓ వీడియో సాంగ్‌ రిలీజ్ చేశారు. సులోచన అంటూ సాగే ఐటమ్ సాంగ్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటలో హీరోయిన్ కేథరిన్ తన డ్యాన్స్‌, గ్లామర్‌తో ఆకట్టుకుంది. ఈ ఐటమ్ సాంగ్‌ థియేటర్లలో ఆడియన్స్‌ను అలరించింది. ఈ ఫుల్ వీడియో సాంగ్ మీరు కూడా చూసేయండి.

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