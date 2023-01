'షారుక్‌ను ఆపొచ్చేమో కానీ పఠాన్‌ను ఎలా ఆపగలరు?' గతేడాది మార్చిలో కండలు తిరిగిన ఫోటో షేర్‌ చేస్తూ దానికి ఈ క్యాప్షన్‌ జోడించాడు షారుక్‌ ఖాన్‌. సరిగ్గా ఇప్పుడదే జరుగుతోంది. బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర పఠాన్‌ను ఆపడం ఎవ్వరి తరం కానట్లే కనిపిస్తోంది. కోట్లకు కోట్లు కొల్లగొడుతూ భారీ కలెక్షన్లు లేక బోసిపోయిన బాలీవుడ్‌కు కొత్త కళను తీసుకొచ్చింది. జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైన ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లు రాబడుతూ రికార్డులు తిరగరాస్తోంది.

కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.429 కోట్లు రాబట్టింది. ఇందులో ఒక్క ఇండియాలోనే రూ.265 కోట్లు రాగా ఓవర్సీస్‌లో రూ.164 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో షారుక్‌​ ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్‌ ఖుషీ అవుతున్నారు. కాగా పఠాన్‌ సినిమాలో షారుక్‌ సరసన దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా నటించింది. సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రంలో జాన్‌ అబ్రహం విలన్‌ పాత్రలో నటించాడు.

‘PATHAAN’ NEW MILESTONE: FASTEST

TO HIT ₹ 250 CR… AGAIN OVERTAKES ‘KGF2’, ‘BAAHUBALI 2’, ‘DANGAL’…

⭐️ #Pathaan: Will cross ₹ 250 cr today [Day 5]

⭐️ #KGF2 #Hindi: Day 7

⭐️ #Baahubali2 #Hindi: Day 8

⭐️ #Dangal: Day 10

⭐️ #Sanju: Day 10

⭐️ #TigerZindaHai: Day 10#India biz. pic.twitter.com/DFsXcptErD

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 29, 2023