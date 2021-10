‘గౌతమ్‌ నంద’ చిత్రం తర్వాత హీరో గోపీచంద్‌– డైరెక్టర్‌ సంపత్‌ నంది కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సీటీమార్‌’. మహిళా కబడ్డీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటించింది. భూమిక చావ్లా, రెహమాన్, రావు రమేష్, ప్రగతి వంటి ప్రముఖులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. అప్సరా రాణి ‘పెప్సీ ఆంటీ’ అనే ఐటెం సాంగ్‌తో దుమ్ము దులిపేసింది. పవన్‌ కుమార్‌ సమర్పణలో శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 10న వినాయక చవితి కానుకగా థియేటర్‌లో విడుదలై మంచి వసూళ్లు రాబట్టిన విషయం తెలిసిందే.

