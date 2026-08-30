స్పై డ్రామా సినిమా 'సీక్రెట్ సోల్జర్' ట్రైలర్ రిలీజ్

నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా చేసిన సినిమా 'సీక్రెట్ సోల్జర్'. అక్కి విశ్వనాథ్ రెడ్డి దర్శకుడు. స్పై డ్రామా కథతో దీన్ని తెరకెక్కించారు. సెప్టెంబర్ 18న మూవీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. హైదరాబాద్లో శనివారం జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా విచ్చేసిన డైరెక్టర్ శైలేష్ కొలను, రైటర్ బీవీఎస్ రవి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రైటర్, డైరెక్టర్ బీవీఎస్ రవి మాట్లాడుతూ.. “సీక్రెట్ సోల్జర్ ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. సెన్సార్లోనే 8 నెలల పాటు ఈ సినిమా ఉందని విన్నాను. కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చడం వల్లే సెన్సార్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. నిర్మాత ఈ మూవీ కోసం తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ ఖర్చుపెట్టి తీశారు. ఖచ్చితంగా పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పారు.
హీరో నిహాల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సంవత్సరం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కు వెళ్లిన సినిమాల్లో ‘దురంధర్’, సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా, మూడోది మా సినిమా. అంత పెద్ద సినిమా ఇది. మా సినిమాలో ఉన్న ఐడియా, ఎఫర్ట్, విజువల్ను చూడండి. చాలా అద్భుతమైన సినిమా తీశామని చెప్పుకొచ్చాడు.