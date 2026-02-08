హారర్ సినిమా అనగానే వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉంటుందనుకునేరు, కానే కాదు.. దెయ్యంతోనే ప్రేమలో పడేలా ఉంటుంది. అదే సర్వం మాయ మూవీ. మలయాళ దర్శకుడు అఖిల్ సత్యన్ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ 2025 డిసెంబర్ 25న థియేటర్లో విడుదలవగా బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించింది. ఏకంగా రూ.150 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. 'ప్రేమమ్' ఫేమ్ నివిన్ పౌలీ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ ప్రస్తుతం ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.
కారు బహుమతి
అటు థియేటర్లో, ఇటు ఓటీటీలోనూ సూపర్ హిట్ టాక్ అందుకున్న సందర్భంగా దర్శకుడు అఖిల్ సత్యన్ తన తండ్రికి కారు గిఫ్టిచ్చాడు. వోల్వో XC 60 లగ్జరీ ఎస్యూవీని తండ్రికి కానుకగా ఇచ్చాడు. ఈ మోడల్ గతేడాది ఆగస్టులోనే ఇండియాలో లాంచ్ అయింది. ఈ కారు విలువ దాదాపు రూ.70 లక్షలు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
సర్వం మాయ కథ
హీరో ప్రబేందు (నివిన్ పౌలీ) నాస్తికుడు. కానీ, కుల వృత్తి ప్రకారం బలవంతంగా అర్చకాలు, పూజా పునస్కారాలు చేస్తుంటాడు. ఓరోజు ప్రబేందుకు బంధువు రూపేష్ బలవంతం చేయడంతో దెయ్యం వదిలించే పూజ ఒప్పుకుంటాడు. ఆ పూజలో తాను వదిలించిన దెయ్యం తననే పట్టుకుంటుంది. ఆ దెయ్యం పేరు డెలలూ. తను చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది.
దెయ్యం చేసే అల్లరి, చిలిపితనం భలే బాగుంటుంది. డెలలూ.. తాను ఎవరు? ఎందుకు చనిపోయి దెయ్యం అయిందన్న సమాధానం కోసం వెతుకుతుంటుంది. మరి డెలలు ఆచూకీ ప్రబేందు కనిపెట్టాడా? చివరకు ఏం జరిగిందనేది తెలుసుకోవాలంటే హాట్స్టార్లో సర్వం మాయ చూడాల్సిందే!
Director akhil sathyan gifted a New Volvo XC60 luxury SUV to his father, veteran director sathyan anthikad, following the grand success of his movie sarvam Maya.#sarvamMaya #akhilsathyan #sathyananthikad #anoopsathyan pic.twitter.com/rXNbK253iY
