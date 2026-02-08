 దాంపత్యం బానే ఉందా? బిగ్‌బాస్‌ విన్నర్‌ భార్య కౌంటర్‌! | Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola hits back Trolls over Dance videos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిగ్‌బాస్‌ విన్నర్‌ భార్యపై ట్రోలింగ్‌.. కౌంటరిచ్చిన నటి

Feb 8 2026 10:42 AM | Updated on Feb 8 2026 10:42 AM

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola hits back Trolls over Dance videos

హిందీ బిగ్‌బాస్‌ 19వ సీజన్‌ ఇటీవలే ముగిసింది. ఈ షోలో నటుడు గౌరవ్‌ ఖన్నా విజేతగా నిలవగా, నటి ఫర్హానా భట్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. ఫర్హానా అభిమానులు మాత్రం తమ కంటెస్టెంటే అసలైన విన్నర్‌ అని, గౌరవ్‌ కాదని విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలువురు నెటిజన్లు గౌరవ్‌ భార్య, నటి ఆకాంక్ష చమోలాను ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు.

డ్యాన్స్‌ వీడియోలపై ట్రోలింగ్‌
ఆకాంక్ష ఇటీవలే తన వెబ్‌ సిరీస్‌ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా కున్వర్‌ అమర్‌, అలీ హసన్‌తో కలిసి డ్యాన్స్‌ చేసింది. మరో వీడియోలో అవీజ్‌ దర్బార్‌తో కలిసి స్టెప్పులేసింది. ఇది చూసిన జనాలు.. తన వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తలెత్తినట్లున్నాయి, అందుకే ఎప్పుడు చూసినా వేరేవాళ్లతోనే కనిపిస్తుందని విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ ట్రోలింగ్‌పై ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ జయతి ఘాటుగా స్పందించింది. ప్రజలు తమ పనులన్నీ వదిలేసి ఆకాంక్షపై పడ్డారని మండిపడింది.

ఆకాంక్షపై ఇంత ద్వేషం ఎందుకు?
గౌరవ్‌ గెలుపు ఆకాంక్షకు ఎందుకు సమస్యగా మారిందో అర్థం కావడం లేదంది. తను ఏం చేసినా జడ్జ్‌ చేస్తున్నారని, సహనటులతో డ్యాన్స్‌ చేస్తుంటే కూడా తప్పుపడుతున్నారంది. అనుపమ సీరియల్‌లో గౌరవ్‌ సహనటులతో రొమాంటిక్‌ సన్నివేశాల్లో నటించినప్పటికీ అతడినెవరూ ప్రశ్నించలేదని, కానీ ఆకాంక్ష తన పని తాను చేసుకుపోతుంటే కూడా వేలెత్తి చూపిస్తున్నారని మండిపడింది. వాళ్లు యాక్టర్స్‌ అని.. ఆ విషయం అర్థం చేసుకుంటే మంచిదని అభిప్రాయపడింది.

నిజాయితీగా ఉన్నా..
ఈ వీడియోను ఆకాంక్ష తిరిగి షేర్‌ చేస్తూ తనకు సపోర్ట్‌ చేసిన యువతిని మెచ్చుకుంది. అలాగే తన వైవాహిక బంధం గురించి మాట్లాడుతూ ఒకరినొకరు మోసం చేసుకోకుండా నిజాయితీగా ఉండటం అవసరం. అది చాలా సర్వసాధారణమైన విషయం. మంచి భార్యగా ఉంటూనే వృత్తిపరంగా నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను అని పేర్కొంది. ఆకాంక్ష నటించిన దిల్‌ ఢోకా ఔర్‌ డిజైర్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌ ఫిబ్రవరి 12న షెమారోమి ప్లాట్‌ఫామ్‌లో రిలీజ్‌ అవుతోంది.

చదవండి: అలా అన్నందుకు బాధేసింది: అమితాబ్‌ బచ్చన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సాంప్రదాయనీ సుప్పినీ సుద్ధపూసనీ' ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'అమ‌రావ‌తికి ఆహ్వానం' హార‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

వైట్ టాప్ లో టాప్ లేపుతున్న జాక్వెలిన్.. గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 4

సమ్మక్క–సారలమ్మ జాతర హుండీల లెక్కింపు (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో ఉన్న ఈజలపాతం తెలుసా.. కదిలే వంతెనలు..అదిరే గుండెలు (ఫొటోలు)

Video

View all
FSSAI Fine To Heritage On Curd And Milk Adulteration 1
Video_icon

అంతా కల్తీ.. హెరిటేజ్ గుట్టురట్టు
Chandrababu Govt Illegal Land Allocation To ABN Andhrajyothy In Vizga 2
Video_icon

పేదల భూమిని అక్రమంగా ABNకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన బాబు
Mother Suicide With Two Kids In Tirupati 3
Video_icon

ఇద్దరు చిన్నారులతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య

India Winning Start In T20 World Cup 4
Video_icon

T20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ శుభారంభం
FSSAI Issued Notice To Heritage Products 5
Video_icon

చీప్ క్వాలిటీ.. తింటే ఇక అంతే.. బయటపడ్డ హెరిటేజ్ బండారం
Advertisement
 