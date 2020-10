సాక్షి,ముంబై: ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ (61)కు సంబంధించిన ఒక పిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎయిర్‌పోర్టులో ఓ అభిమాని ఆయనతో తీసుకున్న ఫోటో చూసి అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. చాలా బలహీనంగా కనిపిస్తున్న ఫోటో సంజయ్ ఆరోగ్యంపై అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. మున్నాభాయ్ ఎంబీబీస్ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. కాగా తన ఆరోగ్యం బాగా లేదని చికిత్స నిమిత్తం కొంత కాలం విరామం తీసుకుంటున్నట్టు ఆగస్టు 11న సంజయ్ ట్వీట్ చేశారు. నాలుగో దశ ఊపిరితిత్తుల కేన్సర్‌తో బాధపడుతున్న ఆయన ముంబైలో తొలి దశ కీమోథెరపీని పూర్తి చేసుకున్నారు. అనంతరం భార్య మాన్యతో కలిసి దుబాయ్‌లో ఉంటున్న పిల్లలతో కొన్ని రోజులు గడిపిన సంజయ్ ఇటీవల ముంబైకి తిరిగి వచ్చారు. రెండో దశ కీమోథెరపీ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందని సమాచారం. (దుబాయ్‌లో సంజయ్‌ దత్‌ ఫ్యామిలీ..)

He looks so different gosh.... lost so much weight?? Uff... so sad. #SanjayDutt pic.twitter.com/7Fimr7KWAP