RRR Title Secret: Rajamouli Reveals the Reason for Naming his Film RRR: రామ్‌చరణ్‌, జూ ఎన్టీఆర్‌ హీరోలుగా నటించిన పాన్‌ ఇండియా సినిమా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌. భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరి7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ జోరు పెంచారు. వరుస ఇంటర్వ్యూలతో మూవీ టీం ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది. తాజాగా ''ది కపిల్‌ శర్మ షో'' లొ పాల్గొన్న రాజమౌళి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టైటిల్‌ వెనుకున్న సీక్రెట్‌ను రివీల్‌ చేశారు.

'ఈ సినిమా ప్రారంభించినప్పుడు ఏ టైటిల్‌ పెట్టాలో అర్థం కాలేదు. దీంతో ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌, రాజమౌళి ఇలా ముగ్గురి పేర్లు కలిసేలా RRR(ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌)అనుకున్నాం. సోషల్‌ మీడియాలో కూడా ఆ పేరుతోనే అప్‌డేట్స్‌ ఇచ్చాం. అన్ని భాషల నుంచి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు మంచి స్పందన రావడంతో అదే పేరును కన్‌ఫర్మ్‌ చేశాం. కానీ నిజానికి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ అంటే రౌద్రం, రణం, రుధిరం' అని చెప్పుకొచ్చారు జక్కన్న.