‘ఇరుముడి’ తర్వాత రవితేజ కొత్త సినిమా.. టైటిల్‌ ఇదే

‘ఇరుముడి’తో హిట్ ట్రాక్ఎక్కాడ రవితేజ. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రవితేజ కెరీర్కు ఓ కొత్త ఊపునిచ్చింది. ఇప్పుడు అదే జోష్తో కొత్త సినిమాను ప్రారంభించాడు. ఈ చిత్రానికి వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ రోజు (అక్టోబర్ 11) ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సినిమా టైటిల్ని రివీల్ చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రానికి ‘తులాభారం’అనే టైటిల్ని ఖరారు చేశారు.
ఓ ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. ఇరుముడి టైటిల్ మాదిరే తులాభారం కూడా కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంది. రవితేజకు ఉన్న మాస్ ఇమేజ్కి ఈ టైటిల్కి సంబంధం లేదు. ఇది పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ చిత్రంలో పొలిటికల్ టచ్ కూడా ఉంటుందట. అలాగే క్రైమ్ కామెడీతో పాటు లవ్స్టోరీ కూడా ఉండబోతుందట. అన్నింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికే ‘తులాభారం’ అనే టైటిల్ని ఫిక్స్ చేసినట్లు వీడియో ద్వారా చెప్పారు.
ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియాంక మోహన్, అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జె.డి. చక్రవర్తి విలన్ పాత్రలో కనిపిస్తుండగా డైరెక్టర్ కమ్ నటుడు తరుణ్ భాస్కర్ కీలక పాత్రలో మెరవనున్నాడు.