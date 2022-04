Ravi Teja Launched Sree Vishnu Alluri Movie Poster: దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. ఇందులో ఫైర్‌ ఎలిమెంట్‌గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్‌ చరణ్‌ను, వాటర్‌ ఎలిమెంట్‌గా యంగ్ టైగర్‌ జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ను చూపించారు. క్యారెక్టర్లకు తగినట్లుగానే అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో చెర్రీ, కొమురం భీమ్‌గా తారక్‌ అద్భుతంగా నటించారు. రామ్‌ చరణ్‌, తారక్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఇందులో అల్లూరి సీతారామరాజుగా చెర్రీ ప్రేక్షకులను మెప్పించాడు. ఎంతలా అంటే ఆ పాత్ర ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయేలా. అలా ఇదివరకూ 'అల్లూరి సీతారామరాజు' చిత్రంలో సూపర్ స్టార్‌ కృష్ణ నటనను ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. అంతగా ఆకట్టుకున్నాయి వారి పాత్రలు.

చదవండి: రామ్‌ చరణ్‌ చుట్టూ ఎగబడ్డ జనం.. వీడియో వైరల్‌

ఇప్పుడు మరో అల్లూరి సీతారామరాజు వెండితెరపై సందడి చేయనున్నాడు. 'అ‍ల్లూరి' పేరుతో మరో సినిమా రానుంది. శ్రీ విష్ణు హీరోగా డైరెక్టర్‌ ప్రదీప్‌ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను మాస్‌ మహారాజా రవితేజ విడుదల చేశాడు. చిత్ర యూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. ఈ మూవీలో పోలీసు అధికారి అల్లూరి సీతరామరాజుగా విష్ణు కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఎవరికీ తెలియని గొప్ప పోలీసు అధికారి పాత్రను ఈ మూవీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నామని పోస్టర్‌లో రాసి ఉంది. బెక్కం వేణుగోపాల్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. హర్ష వర్ధన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.



TITLE ASSAULT of My next as

A Sincere Cop

#𝗔𝗟𝗟𝗨𝗥𝗜 👮‍♂️

Witness The Greatest Police Story,

Ever Told 🤙🏾

Directed by #PradeepVarma

Produced by @BekkemVenugopal #Babita @luckymediaoff

🎶 @rameemusic

🎥#RajThota pic.twitter.com/Oe7PPXrCfI

— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) April 5, 2022