 రాజ్‌ తరుణ్‌ మూవీ.. రొమాంటిక్‌ సాంగ్ రిలీజ్ | Raj Tarun Tortoise Movie Video Song Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tortoise Movie: రాజ్‌ తరుణ్‌ మూవీ.. రొమాంటిక్‌ సాంగ్ రిలీజ్

Sep 4 2026 7:50 PM | Updated on Sep 4 2026 8:34 PM

Raj Tarun Tortoise Movie Video Song Out Now

రాజ్‌తరుణ్, అమృత చౌదరి జంటగా నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ టార్టాయిస్‌. ఈ సినిమాకు రిత్విక్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రశ్విత ఎంటర్‌టైన్మెంట్, ఎస్‌కే గోల్డెన్‌ ఆర్ట్స్, చందమామ క్రియేషన్స్‌, ఎన్‌వీఎల్‌ క్రియేషన్స్‌పై శశిధర్‌ నల్ల, విజయ్‌ కుమార్, ఇమ్మడి సంతోష్, రామిశెట్టి రాంబాబు నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. నీ పరిచయం అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు చంద్రబోస్‌ లిరిక్స్ అందించగా..  చిన్మయి, అనూప్ రూబెన్స్, జాహ్నవి ఆలపించారు. ఈ సాంగ్‌ను అనూప్ రూబెన్స్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్‌ సినీ ప్రియులను అలరిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్యా బాలకృష్ణ ప్రధాన పా​త్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతమందిస్తున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకలు.. రాధా వేషధారణలో అనసూయ(ఫోటోలు)
photo 2

హాయ్ మూవీ మూడ్‌లో నయనతార పోజులు.. ఫోటోలు
photo 3

బ్యూటీఫుల్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రియమణి అందాలు.. ఫోటోలు
photo 4

కృష్ణుడు వచ్చేశాడోచ్.. క్యూట్ డ్రెస్సుల్లో సందడి చేసిన సినీ ప్రముఖుల పిల్లలు! (ఫొటోలు)
photo 5

చిన్ని కృష్ణుడిగా కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు.. క్యూట్‌నెస్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా!

Video

View all
Special Story on Mega DSC Scam 1
Video_icon

మెగా DSC స్కామ్ లో చేతులు మారిన కోట్ల రూపాయలు..!
Raghu Master Vs Sumalatha 2
Video_icon

రఘు మాస్టర్ పై కేసు పెట్టిన సుమలత
YS Jagan Demands CBI Probe About Nara Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

DSC స్కామ్ పై బాబును నిలదీసిన YS జగన్

Invested ₹1 Lakh, Made ₹30 Lakhs These Stocks Delivered Huge Returns 4
Video_icon

లక్షకు 30 లక్షల లాభం.. కాసుల వర్షం కురిపించిన స్టాక్స్
Anil Kumar Yadav Strong Warning To Vemireddy Prabhakar Reddy And Prashanthi Reddy Over Sravan Arrest 5
Video_icon

జైల్లో మిమ్మల్ని మేము పెట్టలేమా..? రిటైర్మెంట్ టైమ్ లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు...
Advertisement
 