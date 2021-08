Radhe Shyam Janmashtami Special: ప్రభాస్‌, పూజాహెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం రాధేశ్యామ్‌. కె. రాధాకృష్ణకుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌ సినిమాపై భారీ అంచనాలను క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఓ సర్‌ప్రైజింగ్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసింది చిత్ర బృందం. ఇందులో ప్రభాస్‌, పూజాల లుక్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను గోపీ కృష్ణ మూవీస్, యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద వంశీ, ప్రమోద్, ప్రసీద నిర్మిస్తున్నారు.

యూరప్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో పీరియాడికల్‌ లవ్‌స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్నరాధేశ్యామ్‌ సినిమాలో ప్రభాస్‌ విక్రమాదిత్యగా, పూజా హెగ్డే డాక్టర్‌ ప్రేరణగా నటించారు. కృష్ణంరాజు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ బడ్జెట్‌ సినిమా 2022 జనవరి 14న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

As we celebrate Janmashtami, let Vikramaditya and Prerna teach you a new meaning of love! 💕

Here's wishing you all a very Happy Janmashtami! #RadheShyam

Starring #Prabhas & @hegdepooja pic.twitter.com/3FZTeyUF5F

— Radhe Shyam (@RadheShyamFilm) August 30, 2021