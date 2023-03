ప్రతి భారతీయుడు గర్వించదగ్గ క్షణాలివి.. నాటు నాటు ప్రజల మనసులు దోచుకుంటూ ఆస్కార్‌ను అందిపుచ్చుకుంది. దీంతో భారత ప్రజలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఆస్కార్‌ వేదికపై ఓ పొరపాటు జరిగింది. తెలుగువాడైన జక్కన్న చెక్కిన తెలుగు సినిమా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ను బాలీవుడ్‌ చిత్రంగా అభివర్ణించాడు హోస్ట్‌ జిమ్మీ కిమ్మెల్‌. ఇది అభిమానులను ఆగ్రహానికి గురి చేసింది.

ఇది అచ్చమైన స్వచ్చమైన తెలుగు చిత్రమని, బాలీవుడ్‌ మూవీ కాదంటూ రాజమౌళే ఎన్నోసార్లు నొక్కి చెప్పాడు. అలాంటిది ఇప్పుడు అంత పెద్ద అవార్డుల ఫంక్షన్‌లో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ను బాలీవుడ్‌ అనేశారేంటి! అని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. 'ఇండియా అనగానే బాలీవుడ్‌ ఒక్కటే కాదు ఎన్నో భాషల ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి. బాలీవుడ్‌ అంటే హిందీ పరిశ్రమ. ఇండియాలో చాలామంది హిందీ మాట్లాడతారు.. అలా అని అన్ని సినిమాలను బాలీవుడ్‌ అనలేం కదా.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ తెలుగు భాషా చిత్రం. ఇది దక్షిణాదిలోని ఓ ఇండస్ట్రీ..', 'ఆస్కార్‌ అవార్డుల ఫంక్షన్‌ను హోస్ట్‌ చేస్తున్నప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా' అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

