 'ఆయనే అలా అంటే నేను తోపే కదా'.. నిహారిక కొణిదెల | Niharika Konidela express her happy with chiranjeevi comments | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Niharika Konidela: 'ఆయనే అలా అంటే నేను తోపే కదా'.. నిహారిక కొణిదెల

Jul 20 2026 5:07 PM | Updated on Jul 20 2026 5:44 PM

Niharika Konidela express her happy with chiranjeevi comments

'కమిటీ కుర్రోళ్లు' చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు రావడంపై నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల స్పందించారు. నా సినిమాకు నేషనల్   అవార్డ్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. గతంలో రుద్రవీణకు నాగబాబు అవార్డు అందుకున్నారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా తన సినిమాకు అవార్డ్ రావడంపై చిరంజీవి, సురేఖ ప్రశంసించారని నిహారిక ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

నన్ను చూస్తుంటే గర్వంగా ఉందని పెదనాన్న చిరంజీవి ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. మన ఇండస్ట్రీకి ఇది గొప్ప గర్వకారణమన్నారు. ఆయనే మన ఇండస్ట్రీకి ప్రైడ్ అని ఫీలవుతుంటానని తెలిపింది. ఆయన నన్ను తోపు అంటుంటే.. నేను కూడా నిజంగానే తోపు అని ఫీలవుతా కదా అని సరదాగా మాట్లాడింది.

కాగా.. నిహారిక కొణిదెల సమర్పణలో ఎల్‌.ఎల్‌.పి, శ్రీరాధా దామోదర్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్స్‌పై రూపొందిన చిత్రం ‘కమిటీ కుర్రోళ్ళు’. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో పద్మజ కొణిదెల, జయలక్ష్మి అడపాక నిర్మించారు. డిఫరెంట్ కంటెంట్‌తో ఇటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌, అటు యూత్‌ను ఆక‌ట్టుకున్న ఈ చిత్రం సూప‌ర్ హిట్ టాక్‌ సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీకి జాతీయ అవార్డ్ దక్కింది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : ఆషాఢ వైభవం..‘ఇంద్ర’ వైభోగం (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : మురిపించిన మెరుపు తీగలు (ఫొటోలు)
photo 3

FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా 2026 విశ్వవిజేత స్పెయిన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 5

పట్టు చీరలో నభా నటేష్‌ అందాల మెరుపులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Exposes Galla Madhavi Sensational Video On Guntur Incident 1
Video_icon

మహిళా బట్టలు చించేస్తే ... ఈవిడిగారు ఏం మాట్లాడుతుందో చుడండి
Shubman Gill Reacts to Rohit Sharma Retirement Rumours 2
Video_icon

రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ? రోహిత్ లేకపొతే కష్టం.. SHUBMAN GILL షాకింగ్ కామెంట్స్
Sajjala Ramakrishna Reddy And YSRCP Leaders Visit Mudragada Family 3
Video_icon

ముద్రగడ ఫ్యామిలీని పరామర్శించిన సజ్జల
Perni Nani Fires on TDP Leaders & Chandrababu 4
Video_icon

జేబులో పచ్చ బిల్లేసుకుని టీడీపీ రౌడీ మూకలు రెచ్చిపోతున్నాయి
Delhi Police Arrest CJP Chief Abhijeeth 5
Video_icon

CJP చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కేను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..!
Advertisement
 