నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న అన్‌స్టాపబుల్ సీజన్-2కు ఉన్న క్రేజే వేరు. టాలీవుడ్‌ ఫేమస్ సెలబ్రీటీలతో ఓ రేంజ్‌లో దూసుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు నటులు హాజరైన ఈ షో అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సీజన్‌లో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హాజరవుతుండటం మరో విశేషం. ఇప్పటికే ప్రభాస్, గోపీచంద్‌తో పాల్గొన్న ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను ఆహా విడుదల చేసింది. పూర్తి ఎపిసోడ్‌ ఈనెల 30న ప్రసారం కానున్నట్లు ప్రకటించిన ఆహా.. ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ ఎపిసోడ్‌ను ఒకరోజు ముందుగానే ఈనెల 29న ప్రసారం చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది.

ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రోమో ప్రభాస్‌ అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెంచింది. అయితే ఈ ఎపిసోడ్‌ను రెండు భాగాలుగా ప్రసారం చేయనున్నారు.ఈ విషయాన్ని ఆహా ట్విటర్ వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ ఎపిసోడ్ కోసం ప్రభాస్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. జనవరి 6న రెండో పార్ట్ ప్రసారం చేయనున్నట్లు ఆహా ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ ఎపిసోడ్‌ను బాహుబలి పార్ట్‌-1 తో పోలుస్తూ ఆహా చేసిన ట్వీట్‌ వైరలవుతోంది.

Darling fans....mee korika meraku...mana Bahubali Episode Part 1 eeroje release chesthunnam.

Let the new year celebrations begin early!🎉🥳

Streaming today @ 9pm#PrabhasOnAHA #WeNeedPrabhasAhaEpisodeAt9PM #NBKOnAHA @YoursGopichand pic.twitter.com/D9A99QxMkW

— ahavideoin (@ahavideoIN) December 29, 2022