Naga Chaitanya Look from Thank You Movie: అక్కినేని వారసుడు, టాలీవుడ్​ గుడ్​ బ్యాయ్​ నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు. రీసెంట్‌గా లవ్‌స్టోరీ, బంగార్రాజు సినిమాలతో ఏడాది గ్యాప్‌లోనే రెండు హిట్స్‌ అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం నాగ చైతన్య విక్రమ్​ కె కుమార్​ దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'థాంక్యూ' చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నాడు. చివరి దశకు చేరుకున్న ఈ సినిమాలో రాశి ఖన్నా, అవికా గోర్​ హీరోయిన్స్​గా నటిస్తున్నారు. అయితే తాజా షెడ్యూల్​ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమాలో చైతూ ఇంటెన్స్​ లుక్​లో కనిపించాడు.

నాగ చైతన్య గడ్డంతో, స్పెక్ట్స్​ పెట్టుకుని సరికొత్త లుక్​లో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ ఫొటోను సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా పంచుకున్నాడు చైతూ. ఈ పిక్​ను ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్​ పీసీ శ్రీరామ్​ తీయడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని తన ఇన్​స్టా వేదికగా 'పీసీ సర్ #థాంక్యూదిమూవీ'​ అంటూ అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే చైతూ బాలీవుడ్ హీరో అమీర్​ ఖాన్​ నటిస్తున్న 'లాల్ సింగ్ చద్దా'లో అలరించనున్న సంగతి తెలిసిందే.