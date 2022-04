Muthayya Movie Teaser Will Release By Nani: సినీ ఇండస్ట్రీలో భారీ సినిమాలు, పెద్ద హీరోల చిత్రాల హవా బాగానే ఉంది. వీటి కలెక్షన్లు, రికార్డులు ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్​. అయితే పలు చిన్న సినిమాలు సైతం ప్రజా ఆదరణ పొందుతాయి. అలాంటి క్యాటగిరికి చెందినదే ఇండీ తెలుగు చిత్రం ముత్తయ్య. భాస్కర్​ మౌర్య దర్శకత్వం వహించన ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో కొత్త పోరడు ఫేమ్​ కె. సుధాకర్​ రెడ్డి నటించారు. యూకేలో జరగనున్న ఏషియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​కు ఈ సినిమా ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. మే 9న ఈ చిత్రాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు.

కాగా ఈ సినిమా గురించి తాజా అప్​డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీ టీజర్​ను నాచురల్​ స్టార్ నాని విడుదల చేయనున్నారు. శనివారం (ఏప్రిల్​ 30) సాయంత్ర 4.30 నిమిషాలకు ఈ టీజర్​ రిలీజ్​ చేయనున్నట్లు మేకర్స్​ ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ కొత్త పోస్టర్​ను కూడా విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్​ నెట్టింట వైరల్​ అవుతోంది. హైలైఫ్​ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ బ్యానర్​పై బ్యానర్​పై కేదార్​ సెలగమ్​ శెట్టి, వంశీ కారుమంచి ఈ సినిమాను సమర్పిస్తుండగా, వ్రింద ప్రసాద్​ నిర్మిస్తున్నారు.

The journey of #Muthayya just got bigger. We are thrilled that @nameisNani is going unveil the teaser on April 30 at 4:30 PM. Presented by #Vamsi #Kedar @HylifeE. Produced by @vrindaprasad @FictionaryEnt. Directed by #BhaskharMaurya. 🎥 #DivakarMani. #DreamBig #MuthayyaTeaser pic.twitter.com/g2ziqFCB0e

— Fictionary Entertainment (@FictionaryEnt) April 29, 2022