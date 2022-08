హీరో నిఖిల్‌ సిద్దార్థ్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం కార్తికేయ 2. చందూ మొండేటి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ కథానాయికగా నటించింది. ఆగస్టు 13న రిలీజైన ఈ చిత్రం టాలీవుడ్‌లో, బాలీవుడ్‌లో ఓ రేంజ్‌లో దూసుకుపోతోంది. రోజులు గడిచేకోద్దీ వసూళ్లు తగ్గుతాయి. కానీ ఈ సినిమా మాత్రం ఏరోజుకారోజు అధిక వసూళ్లు సాధిస్తూ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.75.33 కోట్లు రాబట్టింది. ఈ సినిమా దూకుడు చూస్తుంటే త్వరలోనే వంద కోట్ల క్లబ్‌లో చేరేట్లు కనిపిస్తోంది.

#Karthikeya2Hindi growth is outstanding. 2nd week numbers-



Fri: ₹2.46 cr

Sat: ₹3.04 cr

Sun: ₹4.07 cr

Total: ₹15.32 cr 🔥



At the same time, a film starring Tapsee and directed by Anurag Kashyap #Dobaaraa gets



Fri: ₹72 lacs

Sat: ₹1.02 cr

Sun: ₹1.24 cr

Total: ₹2.98 cr pic.twitter.com/vsMVigH3Ii

— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) August 22, 2022