Karnataka People Fire On Pushpa Movie And Warning To Boycott: ఐకానిక్‌ స్టార్‌ అల‍్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషనల్ వస్తున్న 'పుష్ప: ది రైజ్‌' ప్రభంజనం మొదలు కావడానికి ఇంకా ఒక్క రోజే మిగిలి ఉంది. డిసెంబర్‌ 17న ఏడు భాషల్లో పాన్‌ ఇండియాగా రిలీజ్‌ అవుతున్న 'పుష్ప' గురించి సినీప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌ నేపథ్యంలో తెరెక్కనున్న 'పుష్ప' సినిమాలో బన్నీ పుష్పరాజ్‌గా కనిపించనున్న విషయం తెలిసిందే. రష్మిక మందన్నా పల్లెటూరి యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకోనుంది. స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత స్పెషల్‌ సాంగ్‌లో స్టెప్పులేసింది. ఈ మధ్యే రిలీజైన ఈ సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌లో తెగ ట్రెండ్‌ అవుతోంది!

అయితే తాజాగా ఈ మూవీకి ఒక సమస్య ఎదురైంది. అదేంటంటే.. అల్లు అర్జున్‌ నటించిన ఈ పాన్‌ ఇండియా మూవీపై కర్ణాటక ప్రజలు ఫైర్‌ అవుతున్నారు. కర్ణాటకలో కన్నడ కంటే తెలుగు వెర్షన్‌కే ఎక్కువ స్క్రీన్స్‌ కేటాయించారని మండిపడుతున్నారు. కర్ణాటకలో సినిమా విడుదల చేయాలనుకుంటే కన్నడలోనే రిలీజ్‌ చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. లేదంటే సినిమాను బాయ్‌కాట్‌ చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. #BoycottPushpaInKarnataka అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు.

If u want 2 release ur movie in Karnataka better release Kannada version more than any version. What is this? Telugu version200+ hindi vsn 10+ malayalam vsn 4+ tamil vsn 4+ & Kannada versn 3 shws just 3 that too in Karnataka 😡#BoycottPushpaInKarnataka #BoycottPushpaInKannada https://t.co/MW3scDHCVp — Sunil Kumar B.M. (ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಬಿ ಎಂ.) (@sunny8197447891) December 16, 2021

Dear @alluarjun, why are you dumping Telugu version in Karnataka when you have Kannada version?

You and your marketing team has got it all wrong.

This is not going well with Kannadigas. I won't watch Pushpa unless released in Kannada across Karnataka.#BoycottPushpaInKarnataka — ಶರಣ್ ಕನ್ನಡಿಗ (@sharankannadiga) December 16, 2021