ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప’. గతేడాది డిసెంబర్‌లో విడుదలైన ఈ చిత్రం.. ఇండియన్‌ బాక్సాఫీస్‌ని షేక్‌ చేసింది. ‘పుష్ప అంటే ఫ్లవర్‌‌‌‌ అనుకుంటివా ఫైర్.. తగ్గేదే లే’ అంటూ ఇండియన్‌ బాక్సాఫీస్‌పై దాడి చేసి కోట్ల రూపాయలను కొల్లగొట్టేశాడు ‘పుష్పరాజ్‌’. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌పార్ట్‌ పుష్పా: ది రైజ్‌ రిలీజై ఈ రోజుకి(డిసెంబర్‌ 17) సరిగ్గా ఏడాది. ఈ సందర్భంగా మూవీ యూనిట్‌ ఓ స్పెషల్‌ పోస్ట్‌ షేర్‌ చేసింది. ఈ మూవీ వచ్చి ఏడాది అయిన పుష్ప రాజ్ సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ ఇప్పటికి అలానే ఉంది.

ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా సృష్టించిన సంచలనం, గెలుచుకున్న అవార్డులు, కలెక్ట్‌ చేసిన మొత్తం వసూళ్లను ఈ సందర్భంగా వెల్లడిచింది మూవీ యూనిట్‌. పుష్పరాజ్‌తో రిలీజ్‌ చేసిన ఈ పోస్టర్‌లో ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 365 కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసిందని, ఇక పాటలు 6 బిలియన్ల వ్యూస్‌ రాబట్టి తొలి భారత చిత్రంగా నిలిచిందని పేర్కొంది. అదే విధంగా ఇండియన్‌ ఫిలిం ఆఫ్‌ ది ఈయర్‌గా దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు కూడా గెలిచిందని, అమెజాన్‌ ప్రైంలో అత్యధికంగా చూసిన ఇండియన్‌ మూవీగా పుష్ప నిలిచిందని తెలిపారు. 7 ఫలింఫేర్‌ అవార్డ్స్‌, 7 సైమా ఆవార్ట్స్‌తో పాటు..

7 సాక్షి ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులను కైవసం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది పుష్ప టీం. అలా ఇండియాలో సెన్సెషన్‌ క్రియేట్‌ చేసిన ఈ మూవీ ఇటీవల రష్యాలో కూడా విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. డిసెంబర్‌ 8, 2022లో రష్యా వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ అయిన ఈ చిత్రం అక్కడ సైతం కలెక్షన్స్‌ కొల్లగొడుతోంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా పుష్ప టీం రష్యాలో పర్యటించింది. ఈ సందర్భంగా రష్యా టూర్‌లో భాగంగా పుష్ప టీం తీసుకున్న ఫొటోను సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ ఫొటోను షేర్‌ చేశాడు. కాగా పుష్ప పార్ట్‌ 2 రిలీజ్‌ డేట్‌ కోసం ప్రేక్షకులంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ను జరుపుకుంటోంది.

1 year for the Pan Indian Blockbuster #PushpaTheRise 🔥

1 year for Icon Star @alluarjun setting the screens on fire as #PushpaRaj 🔥

1 year for the sensation at the Indian Box Office 🔥#1YearForIndianHGOTYPushpa @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @MythriOfficial pic.twitter.com/3bqf52fb7B

— Pushpa (@PushpaMovie) December 17, 2022