విడాకుల దిశగా శుభ పూంజా దంపతులు

కన్నడ సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ నటి, బిగ్బాస్ మాజీ పోటీదారు శుభ పూంజా వైవాహిక జీవితం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. దంపతులు విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నాలుగేళ్ల క్రితం నటి శుభ పూంజా, ఆమె భర్త సుమంత్ బిల్లవ పరస్పరం అంగీకరించుకొని విడాకులు కోరుతూ ఫ్యామిలీ కోర్టుకు వెళ్లారు.
కన్నడ పర పోరాటదారుడు, వ్యాపారి ఉడుపికి చెందిన సుమంత్ బిల్లవ, నటి శుభ పూంజా ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2022 జనవరి 5న శుభ పూంజా తన సొంతూరులో సరళంగా దాంపత్య జీవితంలోకి అడుగు పెట్టారు. ఇద్దరి అంగీకారం మేరకు ఫ్యామిలీ కోర్టులో అర్జీ వేశారు. వచ్చే వాయిదా రోజున ఇద్దరు కోర్టుకు వెళ్లి జడ్జి ముందు హాజరై విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.