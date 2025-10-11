ఒకప్పటిలా అందంగా కనిపించిన కాజల్ అగర్వాల్
స్టైలిష్ మోడ్రన్ లుక్లో కల్యాణి ప్రియదర్శన్
సాయంతాన్ని సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న వైష్ణవి
చీరకట్టులో నాభి అందాలతో నభా నటేశ్
కలర్ఫుల్ డ్రస్సులో అమలాపాల్ వయ్యారాలు
టంగ్ ట్విస్టర్తో నవ్వించిన రుక్మిణి వసంత్
Oct 11 2025 7:31 PM | Updated on Oct 11 2025 7:39 PM
ఒకప్పటిలా అందంగా కనిపించిన కాజల్ అగర్వాల్
స్టైలిష్ మోడ్రన్ లుక్లో కల్యాణి ప్రియదర్శన్
సాయంతాన్ని సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న వైష్ణవి
చీరకట్టులో నాభి అందాలతో నభా నటేశ్
కలర్ఫుల్ డ్రస్సులో అమలాపాల్ వయ్యారాలు
టంగ్ ట్విస్టర్తో నవ్వించిన రుక్మిణి వసంత్